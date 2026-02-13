Cricket
Cricket, ai Mondiali vince ancora lo Zimbabwe. Prima gioia per USA ed Emirati Arabi Uniti
La settima giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, vede riposare il Girone C, quello dell’Italia: gli azzurri torneranno in campo lunedì prossimo contro l’Inghilterra. Negli altri raggruppamenti si registrano le vittorie di Zimbabwe, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti.
Nel Girone B l’Australia si fa sorprendere dallo Zimbabwe, che si impone per 169/2 (20.0)-146 (19.3), portando a casa il successo per 23 runs: gli africani raggiungono quota 169 runs, poi fanno cadere i 10 wickets stoppando gli oceanici a quota 146, quando restavano però soltanto 3 palle da giocare.
Nel Girone D, invece, il Canada cede il passo agli Emirati Arabi Uniti, che la spuntano all’ultimo respiro per 151/5 (19.4)-150/7 (20.0), spuntandola per 5 wickets. Match a lungo in equilibrio e dall’esito incerto, ma nel finale gli emiratini riescono a raggiungere le 151 runs quando mancano soltanto 2 palle alla conclusione del match.
Nel Girone A, infine, gli Stati Uniti dominano la sfida con i Paesi Bassi, vinta con lo score di 196/6 (20.0)-103 (15.5), con gli statunitensi vittoriosi per 93 runs. I nordamericani raggiungono le 196 runs e poi fanno cadere rapidamente i wickets neerlandesi, con il match che termina con oltre 4 overs d’anticipo.
MONDIALI CRICKET T20 2026
Risultati
Australia-Zimbabwe 146 (19.3)-169/2 (20.0) Lo Zimbabwe vince per 23 runs
Canada-Emirati Arabi Uniti 150/7 (20.0)-151/5 (19.4) Gli Emirati Arabi Uniti vincono per 5 wickets
Stati Uniti-Paesi Bassi 196/6 (20.0)-103 (15.5) Gli Stati Uniti vincono per 93 runs
Classifiche
Gruppo A
1 India 4
2 Pakistan 4
3 Stati Uniti 2
4 Paesi Bassi 2
5 Namibia 0
Gruppo B
1 Sri Lanka 4
2 Zimbabwe 4
3 Australia 2
4 Irlanda 0
5 Oman 0
Gruppo D
1 Nuova Zelanda 4
2 Sudafrica 4
3 Emirati Arabi Uniti 2
4 Afghanistan 0
5 Canada 0