Cricket
Cricket, Inghilterra e Sudafrica iniziano con una vittoria nel Super 8 del Mondiali T20
La seconda giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, vede le vittorie di Inghilterra e Sudafrica, che superano rispettivamente Sri Lanka ed India, volando in testa ai rispettivi gironi, che definiranno le quattro semifinaliste.
Nel Gruppo 2 l’Inghilterra firma la sorpresa di giornata, riscatta una prima fase risultata non all’altezza delle attese ed a Kandy supera i padroni di casa dello Sri Lanka, sconfitti per 51 runs con lo score di 146/9 (20.0)-95 (16.4). I cingalesi vincono il toss e scelgono di lanciare, limitando gli inglesi a 146 runs. La prestazione degli inglesi al lancio, però, è superlativa: lo Sri Lanka vede cadere il decimo wickets dopo 16.4 overs, ma non avrebbero comunque completato la rimonta essendo arrivata soltanto a quota 95 runs.
Nel Gruppo 1 il Sudafrica sconfigge ad Ahmedabad i padroni di casa dell’India in maniera ancor più netta, per 76 runs, con il punteggio di 187/7 (20.0)-111 (18.5). I sudafricani vincono il toss e scelgono di battere, ed offrono un’ottima prestazione offensiva, raggiungendo le 187 runs. Il run rate dell’India è più basso e l’incontro appare presto segnato, inoltre il decimo wickets cade dopo 18.5 overs, con 7 palle rimanenti, e gli asiatici si fermano a quota 111 runs.
MONDIALI CRICKET T20 2026
Risultati
Sri Lanka-Inghilterra 95 (16.4)-146/9 (20.0) L’Inghilterra vince per 51 runs
India-Sudafrica 111 (18.5)-187/7 (20.0) Il Sudafrica vince per 76 runs
Classifiche
Gruppo 1
Sudafrica 2
India 0
Indie Occidentali 0
Zimbabwe 0
Gruppo 2
Inghilterra 2
Nuova Zelanda 1
Pakistan 1
Sri Lanka 0