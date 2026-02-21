Cricket
Cricket, annullata per pioggia la sfida del Super 8 tra Pakistan e Nuova Zelanda ai Mondiali T20
La prima giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, si chiude con un nulla di fatto, in quanto la pioggia incessante caduta a Colombo, capitale cingalese, costringe gli arbitri a cancellare l’unico match previsto.
Si spartiscono un punto a testa, dunque, Nuova Zelanda e Pakistan, inserite nel Gruppo 2 della seconda fase della rassegna iridata, che definirà le semifinaliste. Domani si affronteranno Inghilterra e Sri Lanka, e la vincente balzerà in testa al raggruppamento. Nell’altro match in programma, invece, sfida tra India e Sudafrica.
MONDIALI CRICKET T20 2026
Risultati
Nuova Zelanda-Pakistan non disputata
Classifiche
Gruppo 1
India 0
Sudafrica 0
Indie Occidentali 0
Zimbabwe 0
Gruppo 2
Nuova Zelanda 1
Pakistan 1
Inghilterra 0
Sri Lanka 0