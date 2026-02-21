Cricket, annullata per pioggia la sfida del Super 8 tra Pakistan e Nuova Zelanda ai Mondiali T20

La prima giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, si chiude con un nulla di fatto, in quanto la pioggia incessante caduta a Colombo, capitale cingalese, costringe gli arbitri a cancellare l’unico match previsto.

Si spartiscono un punto a testa, dunque, Nuova Zelanda e Pakistan, inserite nel Gruppo 2 della seconda fase della rassegna iridata, che definirà le semifinaliste. Domani si affronteranno Inghilterra e Sri Lanka, e la vincente balzerà in testa al raggruppamento. Nell’altro match in programma, invece, sfida tra India e Sudafrica.

MONDIALI CRICKET T20 2026

Risultati

Nuova Zelanda-Pakistan non disputata

Classifiche

Gruppo 1

India 0

Sudafrica 0

Indie Occidentali 0

Zimbabwe 0

Gruppo 2

Nuova Zelanda 1

Pakistan 1

Inghilterra 0

Sri Lanka 0