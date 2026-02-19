Cricket, lo Zimbabwe batte anche lo Sri Lanka ai Mondiali T20. Vince l’Afghanistan, sconfitta per l’Italia

La tredicesima giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, è ininfluente ai fini delle prosieguo del torneo, dato che sono già state definite tutte le qualificate al Super 8. L’Italia saluta la rassegna iridata con una sconfitta: le Indie Occidentali vincono con il punteggio di 165/6 (20.0)-123 (18.0), imponendosi per 42 runs, ma gli azzurri difendono il quarto posto nel Gruppo C, chiudendo davanti al Nepal.

Negli altri due match di giornata lo Zimbabwe, a sorpresa, si toglie lo sfizio di chiudere al comando il Girone B (il piazzamento è ininfluente, dato che i gironi della seconda fase erano già stati prestabiliti in base al ranking mondiale): cade anche lo Sri Lanka, che cede con lo score di 178/7 (20.0)-182/4 (19.3), con lo Zimbabwe vittorioso per 6 wickets.

Chiude i battenti il Girone D, con la sfida tra due squadre già eliminate: l’Afghanistan domina contro il Canada con il punteggio di 200/4 (20.0)-118/8 (20.0), portando a casa il successo per 82 runs. Domani si chiuderà la prima fase con la sfida tra Australia ed Oman, entrambe già eliminate, poi da sabato 21 febbraio inizierà il Super 8, con 2 gironi da 4 squadre che definiranno le semifinaliste.

MONDIALI CRICKET T20 2026

Risultati

Indie Occidentali-Italia 165/6 (20.0)-123 (18.0) Le Indie Occidentali vincono per 42 runs

Sri Lanka-Zimbabwe 178/7 (20.0)-182/4 (19.3) Lo Zimbabwe vince per 6 wickets

Afghanistan-Canada 200/4 (20.0)-118/8 (20.0) L’Afghanistan vince per 82 runs

Classifiche

Gruppo A

1 India 8 Qualificata al Super 8

2 Pakistan 6 Qualificato al Super 8

3 Stati Uniti 4

4 Paesi Bassi 2

5 Namibia 0

Gruppo B

1 Zimbabwe 7 (4) Qualificato al Super 8

2 Sri Lanka 6 (4) Qualificato al Super 8

3 Irlanda 3 (4)

4 Australia 2 (3)

5 Oman 0 (3)

Gruppo C

1 Indie Occidentali 8 Qualificate al Super 8

2 Inghilterra 6 Qualificata al Super 8

3 Scozia 2 (Net Run Rate +0.184)

4 Italia 2 (Net Run Rate -1.020)

5 Nepal 2 (Net Run Rate -1.349)

Gruppo D

1 Sudafrica 8 Qualificato al Super 8

2 Nuova Zelanda 6 Qualificata al Super 8

3 Afghanistan 4

4 Emirati Arabi Uniti 2

5 Canada 0