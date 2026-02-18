Cricket, il Pakistan è l’ultima squadra qualificata al Super 8 dei Mondiali T20. Vincono ancora Sudafrica ed India

La dodicesima giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, emette l’ultimo verdetto: l’ottava ed ultima squadra a qualificarsi al Super 8 è il Pakistan, che liquida la Namibia e scavalca gli Stati Uniti, chiudendo al secondo posto del Girone A alle spalle dell’India, vittoriosa anche quest’oggi. Chiude da imbattuto anche il Sudafrica nel Girone D.

Nel Girone A il Pakistan, obbligato a vincere per passare il turno, liquida senza problemi la Namibia con lo score di 199/3 (20.0)-97 (17.3), imponendosi per 102 runs, mentre nell’altro match del raggruppamento, ininfluente ai fini del passaggio del turno, l’India resta imbattuta superando i Paesi Bassi col punteggio di 193/6 (20.0)-176/7 (20.0), spuntandola per 17 runs.

Nel Girone D chiude la prima fase restando imbattuto anche il Sudafrica, che regola senza particolari patemi gli Emirati Arabi Uniti con lo score di 123/4 (13.2)-122/6 (20.0), portando a casa il successo per 6 wickets, chiudendo i conti con oltre 6 overs d’anticipo, con 40 palle ancora a disposizione.

MONDIALI CRICKET T20 2026

Risultati

Sudafrica-Emirati Arabi Uniti 123/4 (13.2)-122/6 (20.0) Il Sudafrica vince per 6 wickets

Pakistan-Namibia 199/3 (20.0)-97 (17.3) Il Pakistan vince per 102 runs

India-Paesi Bassi 193/6 (20.0)-176/7 (20.0) L’India vince per 17 runs

Classifiche

Gruppo A

1 India 8 punti (4 partite) Qualificata al Super 8

2 Pakistan 6 (4) Qualificato al Super 8

3 Stati Uniti 4 (4)

4 Paesi Bassi 2 (4)

5 Namibia 0 (4)

Gruppo B

1 Sri Lanka 6 (3) Qualificato al Super 8

2 Zimbabwe 5 (3) Qualificato al Super 8

3 Irlanda 3 (4)

4 Australia 2 (3)

5 Oman 0 (3)

Gruppo C

1 Indie Occidentali 6 (3) Qualificate al Super 8

2 Inghilterra 6 (4) Qualificata al Super 8

3 Scozia 2 (4)

4 Italia 2 (3)

5 Nepal 2 (4)

Gruppo D

1 Sudafrica 8 (4) Qualificato al Super 8

2 Nuova Zelanda 6 (4) Qualificata al Super 8

3 Afghanistan 2 (3)

4 Emirati Arabi Uniti 2 (4)

5 Canada 0 (3)