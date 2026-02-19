Cricket, l’Italia saluta i Mondiali T20 con una sconfitta contro le Indie Occidentali

L’Italia saluta i Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, con una sconfitta: allo stadio Eden Gardens di Calcutta, infatti, gli azzurri cedono alle Indie Occidentali, già qualificate per il Super 8, che si impongono con lo score di 165/6 (20.0)-123 (18.0), portando a casa il successo per 42 runs. L’Italia, però, nonostante la sconfitta, salva il quarto posto nel Gruppo C, grazie ad un miglior net run rate complessivo rispetto al Nepal.

L’Italia vince il toss e sceglie di lanciare: le Indie Occidentali, in un match comunque ininfluente per l’esito del girone, vengono contenute dagli azzurri rispetto agli altri match del raggruppamento. Cadono nel complesso 6 wickets, quindi si va fino in fondo all’innings d’attacco delle Indie Occidentali, che alla fine dei 20 overs chiudono a quota 165 runs.

Gli azzurri provano a chiudere al meglio il Mondiale, ma le Indie Occidentali concedono poco all’Italia, che resta costantemente con un run rate più basso rispetto a quello degli avversari. Inoltre cadono i wickets e, quando ormai la partita è indirizzata, la sfida si chiude anche con due overs d’anticipo, quando l’Italia aveva ancora 12 palle a disposizione. Il decimo wickets, infatti, cade dopo 18 overs, con gli azzurri che si fermano a quota 123, lasciando la vittoria alle Indie Occidentali per 42 runs.

MONDIALI CRICKET T20 2026

Gruppo C

Risultati

Indie Occidentali-Scozia 182/5 (20.0)-147 (18.5) Le Indie Occidentali vincono per 35 runs

Inghilterra-Nepal 184/7 (20.0)-180/6 (20.0) L’Inghilterra vince per 4 runs

Scozia-Italia 207/4 (20.0)-134/10 (16.4) La Scozia vince per 73 runs

Inghilterra-Indie Occidentali 166 (19.0)-196/6 (20.0) Le Indie Occidentali vincono per 30 runs

Nepal-Italia 123 (19.3)-124/0 (12.4) L’Italia vince per 10 wickets

Inghilterra-Scozia 155/5 (18.2)-152 (19.4) L’Inghilterra vince per 5 wickets

Indie Occidentali-Nepal 134/1 (15.2)-133/8 (20.0) Le Indie Occidentali vincono per 9 wickets

Inghilterra-Italia 202/7 (20.0)-178 (20.0) L’Inghilterra vince per 24 runs

Scozia-Nepal 170/7 (20.0)-171/3 (19.2) Il Nepal vince per 7 wickets

Indie Occidentali-Italia 165/6 (20.0)-123 (18.0) Le Indie Occidentali vincono per 42 runs

Gruppo C

1 Indie Occidentali 8 Qualificate al Super 8

2 Inghilterra 6 Qualificata al Super 8

3 Scozia 2 (Net Run Rate +0.184)

4 Italia 2 (Net Run Rate -1.020)

5 Nepal 2 (Net Run Rate -1.349)