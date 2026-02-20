Cricket, l’Australia liquida l’Oman nell’ultimo match della prima fase dei Mondiali T20

La quattordicesima giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, sancisce la conclusione della prima fase con la netta vittoria dell’Australia sull’Oman nella sfida tra due squadre già eliminate.

Nell’unico match odierno l’Australia chiude al terzo posto nel Gruppo B grazie alla netta affermazione ai danni dell’Oman con il punteggio di 108/1 (9.4)-104 (16.2), portando a casa il successo per 9 wickets. Gli oceanici fermano l’attacco avversario con quasi 4 overs d’anticipo, facendo cadere il decimo wickets con 22 palle ancora a disposizione, a quota 104 runs, poi impiegano meno della metà dell’innings d’attacco per raggiungere quota 108 runs e chiudere il match dopo appena 9.4 overs.

Da domani inizierà il Super 8, con le otto squadre qualificate suddivise in due gironi già stati prestabiliti in base al ranking mondiale: questo meccanismo ha portato ad essere inserite nel Gruppo 1 tutte le squadre prime classificate nella prima fase, ovvero India, Sudafrica, Indie Occidentali e Zimbabwe, e nel Gruppo 2 tutte le seconde, ovvero Inghilterra, Nuova Zelanda, Pakistan e Sri Lanka.

MONDIALI CRICKET T20 2026

Risultati

Australia-Oman 108/1 (9.4)-104 (16.2) L’Australia vince per 9 wickets

Classifiche finali

Gruppo A

1 India 8 Qualificata al Super 8

2 Pakistan 6 Qualificato al Super 8

3 Stati Uniti 4

4 Paesi Bassi 2

5 Namibia 0

Gruppo B

1 Zimbabwe 7 Qualificato al Super 8

2 Sri Lanka 6 Qualificato al Super 8

3 Australia 4

4 Irlanda 3

5 Oman 0

Gruppo C

1 Indie Occidentali 8 Qualificate al Super 8

2 Inghilterra 6 Qualificata al Super 8

3 Scozia 2 (Net Run Rate +0.184)

4 Italia 2 (Net Run Rate -1.020)

5 Nepal 2 (Net Run Rate -1.349)

Gruppo D

1 Sudafrica 8 Qualificato al Super 8

2 Nuova Zelanda 6 Qualificata al Super 8

3 Afghanistan 4

4 Emirati Arabi Uniti 2

5 Canada 0

Super 8

Gruppo 1

India

Sudafrica

Indie Occidentali

Zimbabwe

Gruppo 2

Inghilterra

Nuova Zelanda

Pakistan

Sri Lanka