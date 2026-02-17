Cricket, Nuova Zelanda e Zimbabwe accedono al Super 8 dei Mondiali T20

L’undicesima giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, sancisce altri verdetti: ulteriori due squadre si qualificano al Super 8, ovvero Nuova Zelanda e, senza scendere in campo, Zimbabwe. Diventano 7 le formazioni alla seconda fase, resta in palio l’ultimo slot, che sarà assegnato domani.

Nel Gruppo C il Nepal si riscatta e supera la Scozia con lo score di 171/3 (19.2)-170/7 (20.0), imponendosi per 7 wickets. Gli himalayani la spuntano al termine di un match molto tirato, superando le 170 runs degli scozzesi quando restavano a disposizione solo 4 palle.

Nel Gruppo B la grande protagonista è la pioggia: non si disputa il match tra Irlanda e Zimbabwe, e così gli africani possono festeggiare la prima storica qualificazione al Super 8, che vale anche il pass automatico per la prossima rassegna iridata.

Nel Gruppo D la Nuova Zelanda supera il Canada 176/2 (15.1)-173/4 (20.0), portando a casa il successo per 8 wickets. Gli oceanici festeggiano il passaggio del turno chiudendo il match contro i nordamericani con quasi 5 overs da giocare e 29 palle ancora a disposizione.

MONDIALI CRICKET T20 2026

Risultati

Nuova Zelanda-Canada 176/2 (15.1)-173/4 (20.0) La Nuova Zelanda vince per 8 wickets

Irlanda-Zimbabwe non disputata

Scozia-Nepal 170/7 (20.0)-171/3 (19.2) Il Nepal vince per 7 wickets

Classifiche

Gruppo A

1 India 6 punti (3 partite) Qualificata al Super 8

2 Stati Uniti 4 (4)

3 Pakistan 4 (3)

4 Paesi Bassi 2 (3)

5 Namibia 0 (3)

Gruppo B

1 Sri Lanka 6 (3) Qualificato al Super 8

2 Zimbabwe 5 (3) Qualificato al Super 8

3 Irlanda 3 (4)

4 Australia 2 (3)

5 Oman 0 (3)

Gruppo C

1 Indie Occidentali 6 (3) Qualificate al Super 8

2 Inghilterra 6 (4) Qualificata al Super 8

3 Scozia 2 (4)

4 Italia 2 (3)

5 Nepal 2 (4)

Gruppo D

1 Sudafrica 6 (3) Qualificato al Super 8

2 Nuova Zelanda 6 (4) Qualificata al Super 8

3 Afghanistan 2 (3)

4 Emirati Arabi Uniti 2 (3)

5 Canada 0 (3)