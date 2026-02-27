Calcio
Calcio, Parma e Cagliari pareggiano nell’anticipo della 27ma giornata di Serie A
Parma e Cagliari pareggiano per 1-1 e si dividono la posta in palio nell’anticipo del venerdì della 27ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio: ospiti in vantaggio con Folorunsho al 63′, pareggio dei padroni di casa al minuto 83 con Oristanio.
I ducali restano nella parte destra della classifica, mancano il sorpasso alla Lazio ma si portano a quota 33, evitando l’aggancio dei sardi, che restano a -3, salendo a 30 punti, e portandosi a +6 sulla zona retrocessione, che al momento è a quota 24.
A Parma dopo un primo tempo interlocutorio, concluso a reti inviolate, la sfida si accende nella ripresa: al 63′ Folorunsho, entrato in campo da un paio di minuti, porta in vantaggio i sardi su assist di Esposito, mentre gli emiliani pareggiano all’83’ con Oristanio, a sua volta subentrato ad inizio ripresa.
SERIE A 2025-2026
Ventisettesima giornata
Risultati e programma
Venerdì 27 febbraio
PARMA-CAGLIARI 1-1
Sabato 28 febbraio
COMO-LECCE ore 15
H.VERONA-NAPOLI ore 18
INTER-GENOA ore 20.45
Domenica 1 marzo
CREMONESE-MILAN ore 12.30
SASSUOLO-ATALANTA ore 15.00
TORINO-LAZIO ore 18.00
ROMA-JUVENTUS ore 20.45
Lunedì 2 marzo
PISA-BOLOGNA ore 18.30
UDINESE-FIORENTINA ore 20.45
Classifica
INTER 64
MILAN 54
ROMA 50
NAPOLI 50
JUVENTUS 46
COMO 45
ATALANTA 45
BOLOGNA 36
SASSUOLO 35
LAZIO 34
PARMA* 33
UDINESE 32
CAGLIARI* 30
GENOA 27
TORINO 27
FIORENTINA 24
CREMONESE 24
LECCE 24
PISA 15
H.VERONA 15
* = una partita in più