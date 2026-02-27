A DAZN il pacchetto di diritti tv completi dei Mondiali di calcio 2026

Arriva il secondo e definitivo annuncio in merito alla copertura dei Mondiali di calcio 2026 in territorio italiano. In particolare, ritorna in scena il pacchetto pay dopo due edizioni della rassegna iridata calcistica, e ad aggiudicarselo per la prima volta è DAZN, mentre le tre precedenti edizioni trasmesse a pagamento (2006, 2010 e 2014) erano state irradiate da Sky quando DAZN semplicemente ancora non esisteva.

Di pochi minuti fa l’annuncio con il quale l’emittente già in possesso di Serie A, B e A1 femminile, almeno per quel che concerne il comparto del calcio, comunica di aver acquisito i diritti per trasmettere tutte le 104 partite del torneo che andrà a giocarsi in Messico, nel Canada e negli USA.

Va naturalmente ricordato che, di queste 104, sono 69 quelle in esclusiva assoluta: le altre 35 saranno in condivisione con la Rai, che trasmetterà un match al giorno più quarti, semifinali e finale. Si tratta dello schema che fu già utilizzato da Rai e Sky nelle annate citate.

I Mondiali 2026, va ricordato, si terranno dall’11 giugno al 19 luglio. L’Italia deve ancora completare il processo di qualificazione, tentando di agguantarla dopo aver mancato due edizioni consecutive: il primo appuntamento è previsto per il 26 marzo contro l’Irlanda del Nord a Bergamo.