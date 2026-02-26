Alla Rai il pacchetto di diritti tv in chiaro dei Mondiali di calcio 2026. La copertura

Con un comunicato apparso sul sito del proprio ufficio stampa, la Rai ha annunciato di aver acquistato la parte relativa ai diritti tv in chiaro dei Mondiali di calcio che si svolgeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada nella prossima estate, dall’11 giugno al 19 luglio, nel rinnovato format a 48 squadre. Ovviamente non si tratta del complessivo di 104 partite, ma di una selezione.

Saranno in particolare 35 gli incontri facenti parte della selezione, tra cui, si legge, “la partita d’apertura, tutte le partite della Nazionale italiana, le semifinali e la finale”. Ufficializzato inoltre il fatto che almeno 32 di queste partite saranno trasmesse su Rai1.

Anche i diritti radiofonici sono stati aggiudicati alla Rai, in via non esclusiva stavolta, nonché per tutte le gare in questa fattispecie. Tornando al settore tv, la notizia è che i diritti aggiudicati sono “di trasmissione multipiattaforma in chiaro”: significa che tali incontri potranno essere trasmessi anche in streaming. Un fatto che sembra scontato, ma non lo è (basta ricordare quanto accaduto in occasione delle Olimpiadi di Tokyo in tal senso). Non è stato ancora ufficializzato il nome dell’emittente che si è aggiudicata i diritti completi in Italia, questa volta in pay.

La dicitura “tutte le partite della Nazionale italiana”, va detto, è ancora prematura. L’Italia, infatti, deve ancora qualificarsi: giocherà, il 26 marzo, contro l’Irlanda del Nord in gara secca a Bergamo, e sempre in gara secca, a Cardiff o a Zenica, incontrerà Galles o Bosnia ed Erzegovina, a seconda del risultato di quel confronto.