Calcio, la Fiorentina trema ma si salva ai supplementari ed avanza in Conference League

La Fiorentina rischia una clamorosa eliminazione, ma si salva ai supplementari e si qualifica per gli ottavi di finale della Conference League 2025-2026 di calcio: i viola, forti dello 0-3 dell’andata, si fanno sorprendere dai polacchi dello Jagiellonia, che pareggiano i conti nei tempi regolamentari restituendo lo 0-3, ma poi i toscani si salvano con due reti nei supplementari, anche se gli ospiti tentano fino all’ultimo di arrivare ai rigori, ma il conclusivo 2-4 promuove i gigliati.

Nel primo tempo è uno scatenato Mazurek a tenere vive le speranze dei polacchi: la sua doppietta tra il 23′ ed il terzo minuto di recupero porta lo score all’intervallo sullo 0-2. Nella ripresa la rimonta dei polacchi si concretizza già al 49′, con la tripletta di Mazurek che riequilibra la contesa e manda la sfida ai supplementari, dato che i 90′ si concludono, come all’andata, sullo 0-3.

Nei tempi supplementari la Fiorentina si scuote e riesce ad arpionare la qualificazione: al 107′ Fagioli firma l’1-3, mentre al 114′ l’autorete di Romanczuk su conclusione di Kean sancisce il 2-3. I polacchi non si danno per vinti e lo Jagiellonia riesce a trovare un altro gol con Imaz al 118′, ma nonostante il corposo recupero la Fiorentina resiste nel finale e porta a casa una soffertissima qualificazione pur perdendo per 2-4.