Calcio
Calcio, il Bologna vince anche al ritorno contro il Brann ed approda agli ottavi di Europa League
Il Bologna bissa il successo ottenuto all’andata in Norvegia e, con lo stesso punteggio supera il Brann anche al ritorno: i felsinei, infatti, vincono per 1-0 anche in casa ed accedono così agli ottavi di finale dell’Europa League 2025-2026 di calcio, dove potrebbe esserci anche un derby italiano con la Roma.
Nel primo tempo, forti già del vantaggio conquistato all’andata, la situazione sembra mettersi ancora meglio per i felsinei, dato che gli ospiti al 37′ restano in dieci per l’espulsione diretta rimediata da Sorensen, reo di un brutto fallo, che complica ulteriormente i piani dei norvegesi, anche se si va all’intervallo a reti inviolate.
Nella ripresa il Bologna riesce finalmente a mettere al sicuro la qualificazione: il merito è di Joao Mario, che al 56′ sigla il gol della sicurezza, firmando la rete del vantaggio felsineo, che dà un margine di tranquillità alla compagine italiana, che controlla, sfruttando anche la superiorità numerica, portando a casa il successo per 1-0.