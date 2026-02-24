L’Inter crolla con il Bodo/Glimt: addio alla Champions League prima degli ottavi. Calcio italiano ai minimi

L’Inter si è presentata di fronte al proprio pubblico dello Stadio San Siro per cercare il grande ribaltone e meritarsi la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League, invece i neroazzurri sono crollati al cospetto del Bodo/Glimt: chiamati a recuperare la sconfitta per 3-1 subita settimana scorsa in Norvegia, i ragazzi di Chivu non sono riusciti a reagire e devono salutare la massima competizione europea, dopo aver raggiunto la finale nella passa edizione.

I padroni di casa si sono trovati sotto per 2-0: le reti di Hauge al 58′ ed Evjen al 72′ hanno tramortito la capolista della Serie A, ormai lanciata verso la conquista dello scudetto. L’Inter ha reagito con il gol di Bastoni al 76′, ma non è bastato per riaprire il discorso qualificazione e ha perso per 2-1. Lacrime amare per il calcio italiano che, salvo improbabili rimonte di Juventus e Atalanta, non avrà rappresenterà tra le migliori sedici compagni del Vecchio Continente.

L’Atletico Madrid ha travolto il Brugge per 4-1 dopo il pareggio dell’andata per 3-2 e poi così proseguire la propria avventura in Europa al pari del Bayer Leverkusen (0-0 con l’Olympiacos dopo il 2-0 di settimana scorsa) e del Newcastle (3-2 contro il Qarabag dopo il netto 6-1 del primo confronto).