Bob a 2, Elana Meyers Taylor chiude al comando una sesta prova del tutto interlocutoria

Elana Meyers Taylor chiude al comando anche la sesta ed ultima prova della gara di bob a 2 femminile, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato intitolato ad Eugenio Monti abbiamo vissuto un ulteriore allenamento totalmente interlocutorio dato che la maggior parte delle atlete ha scelto di non entrare in azione per risparmiare le energie in vista del via della gara di domani.

Non hanno preso il via: le nostre Giada Andreutti e Simona De Silvestro, quindi Debora Annen, Melanie Hasler, Cynthia Appiah, Kaillie Humphries, Kaysha Love, Laura Nolte, Kim Kalicki, Lisa Buckwitz, Melissa Lotholz, Viktoria Cernanska, Margot Boch, Yooran Kim, Mingiming Huai, Ying Qing, Bree Walker e Sarah Blizzard.

Per quello che può valere, il miglior tempo lo ha fissato di nuovo la statunitense Elana Meyers Taylor con il tempo di 57.32 davanti alla britannica Adele Nicoll a 37 centesimi ed alla canadese Bianca Ribi a 72. Quarta posizione per l’austriaca Katrin Beierl a 87.

Come proseguirà il programma della gara di bob a 2 femminile? Domani, venerdì 20 febbraio, si inizierà con la gara che assegnerà le medaglie. Alle ore 18.00 si partirà con la prima manche, quindi alle ore 19.50 sarà la volta della seconda. Sabato 21 febbraio, infine, vivremo la terza manche alle ore 19.00, quindi la quarta e decisiva prenderà il via alle ore 21.05.