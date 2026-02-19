Patrick Baumgartner veloce anche nella terza prova del bob a 4. Tedeschi lontani

La terza prova della gara di bob a 4 maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si è tramutata in una vera e propria partita a scacchi. Sul budello ampezzano, intitolato a Eugenio Monti, infatti, gli equipaggi tedeschi hanno preferito nascondersi risultato ben distanti dai migliori. Ancora una buona prova per il nostro Patrick Baumgartner che, dopo i due migliori tempi di ieri, si è confermato veloce anche in questo caso anche se, va detto, il miglior tempo lo ha fissato Frankie Del Duca.

Il miglior tempo del terzo allenamento porta la firma proprio dello statunitense con un ottimo 54.71 e 11 centesimi di vantaggio sullo svizzero Michael Vogt. Si conferma ai piani alti della classifica il nostro Patrick Baumgartner terzo a 13 centesimi. L’altoatesino procede nel migliore dei modi verso la gara vera e propria e dopo i 54.94 e 55.24 messi a segno ieri, si migliora ulteriormente. Quarta posizione per l’austriaco Markus Treichl a 16, mentre è quinto il sud-coreano Jinsu Kim a 21.

Sesta posizione per il britannico Brad Hall a 26 centesimi, settimo lo statunitense Kristopher Horn a 29 a braccetto con il lettone Jekabs Kalenda. Non va oltre la nona posizione il tedesco Francesco Friedrich a 30 centesimi, quindi completa la top10 il canadese Taylor Austin a 37. Addirittura tredicesimi a pari merito i tedeschi Johannes Lochner e Adam Ammour a 57 centesimi dalla vetta.

Come proseguirà il programma della gara di bob a 4? Tra pochi minuti si tornerà in azione per la quarta prova. Venerdì 20 febbraio, infine, le due ultime prove, incominciando dalle ore 10.00. Da sabato 21 febbraio, invece, scatterà la gara per le medaglie. La prima manche sarà alle ore 10.00, quindi la seconda alle ore 11.57. Domenica 22 febbraio, infine, terza manche alle ore 10.00, mentre la quarta e decisiva scatterà alle ore 12.15.