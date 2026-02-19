Patrick Baumgartner davanti a tutti anche nella quarta prova del bob a 4! Tedeschi alle spalle

Patrick Baumgartner non scherza! L’azzurro, infatti, chiude al comando anche la quarta prova della gara di bob a 4 maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato a Eugenio Monti, l’altoatesino ha replicato le prime due prove di ieri, svettando e mettendo in fila tutti i rivali. Dopo un terzo allenamento nel quale si sono nascosti, invece, Johannes Lochner e Francesco Friedrich sono cresciuti avvicinandosi parecchio al nostro alfiere.

Patrick Baumgartner ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 55.11 con appena 4 centesimi di vantaggio su Johannes Lochner e Francesco Friedrich che hanno chiuso in 55.15 a braccetto. Non solo, anche l’olandese Dave Wesselink ha fatto segnare un 55.15 fermandosi a sua volta a 4 centesimi dalla vetta.

Quinto tempo per lo statunitense Frankie Del Duca (il più veloce nella terza prova) a 13 centesimi, sesto per il britannico Brad Hall a 15, mentre è settimo l’austriaco Markus Treichl a 17. Ottava posizione per lo svizzero Cédric Follador a 21 centesimi, nona per il sud-coreano Jinsu Kim a 28, quindi completa la top10 il canadese Taylor Austin a 29.

Come proseguirà il programma della gara di bob a 4? Domani, venerdì 20 febbraio, vedremo le due ultime prove, incominciando dalle ore 10.00. Da sabato 21 febbraio, invece, scatterà la gara per le medaglie. La prima manche sarà alle ore 10.00, quindi la seconda alle ore 11.57. Domenica 22 febbraio, infine, terza manche alle ore 10.00, mentre la quarta e decisiva scatterà alle ore 12.15. c