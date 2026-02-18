Bob a 2, Lisa Buckwitz si conferma in vetta anche nella quarta prova. Giada Andreutti esce dalla top10

Lisa Buckwitz ha messo a segno il miglior tempo anche al termine della quarta prova della gara di bob a 2 femminile, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato intitolato ad Eugenio Monti le tedesche hanno nuovamente monopolizzato le prime due posizioni con Lisa Buckwitz e Laura Nolte, con le statunitensi Kaillie Humphries e Elana Meyers Taylor che provano a rimanere in scia. Passo indietro, invece, per le due italiane.

Lisa Buckwitz ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 57.32 con un margine di vantaggio di 10 centesimi sulla connazionale Laura Nolte. Terza posizione per la statunitense Kaillie Humphries a 31 centesimi, davanti alla sua connazionale Elana Meyers Taylor quarta a 34.

Quinta posizione per la tedesca Kim Kalicki a 40 centesimi, sesta per l’australiana Bree Walker a 41 centesimi, settima per la britannica Adele Nicoll a 48, quindi ottava la statunitense Kaysha Love a 49. Nono tempo per la svizzera Melanie Hasler a mezzo secondo esatto, quindi completa la top10 la canadese Cynthia Appiah a 62. Chiude in 13a posizione la nostra Giada Andreutti a 76 centesimi, mentre non va oltre la 21a posizione Simona De Silvestro che chiude a 1.27.

Come proseguirà il programma della gara di bob a 2 femminile? Domani, giovedì 19 febbraio, invece, si tornerà in scena alle ore 14.00 per la quinta prova, mentre la sesta ed ultima scatterà subito a seguire. Da venerdì 20 febbraio, invece, si inizierà con la gara che assegnerà le medaglie. Alle ore 18.00 si partirà con la prima manche, quindi alle ore 19.50 sarà la volta della seconda. Sabato 21 febbraio, infine, vivremo la terza manche alle ore 19.00, quindi la quarta e decisiva prenderà il via alle ore 21.05.