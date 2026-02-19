Bob a 2, la quinta prova vede pochissime atlete al via. Miglior tempo di Elana Meyers Taylor

Elana Meyers Taylor, medaglia d’oro nel monobob, ha chiuso al comando la quinta prova della gara di bob a 2 femminile, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato intitolato ad Eugenio Monti abbiamo vissuto un allenamento totalmente interlocutorio dato che la maggior parte delle atlete ha scelto di non entrare in azione per risparmiare le energie in vista del via della gara di domani.

Non hanno preso il via: le nostre Giada Andreutti e Simona De Silvestro, quindi Debora Annen, Melanie Hasler, Cynthia Appiah, Kaillie Humphries, Kaysha Love, Laura Nolte, Kim Kalicki, Lisa Buckwitz, Melissa Lotholz, Viktoria Cernanska, Margot Boch, Bree Walker e Sarah Blizzard.

Elana Meyers Taylor ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 57.43 con 13 centesimi di vantaggio sulla britannica Adele Nicoll quindi terza posizione per la canadese Bianca Ribi a 30. Quarta la cinese Mingming Huai a mezzo secondo esatto, quinta la sud-coreana Yooran Kim a 53 centesimi dalla vetta, sesta l’austriaca Katrin Beierl a 56 subito davanti alla cinese Qing Ying a 58.

Come proseguirà il programma della gara di bob a 2 femminile? Tra pochi minuti si tornerà in scena per la sesta prova. Da domani, venerdì 20 febbraio, invece, si inizierà con la gara che assegnerà le medaglie. Alle ore 18.00 si partirà con la prima manche, quindi alle ore 19.50 sarà la volta della seconda. Sabato 21 febbraio, infine, vivremo la terza manche alle ore 19.00, quindi la quarta e decisiva prenderà il via alle ore 21.05.