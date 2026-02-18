Bob a 2, Lisa Buckwitz svetta nella terza prova. Cresce Giada Andreutti

Lisa Buckwitz ha messo a segno il miglior tempo al termine della terza prova della gara di bob a 2 femminile, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato intitolato ad Eugenio Monti abbiamo assistito ad un allenamento che ha visto parecchio equilibrio in vetta, con un ennesimo duello Germania-Stati Uniti sullo sfondo per le medaglie, mentre le azzurre danno segnali di crescita, specialmente con Giada Andreutti.

La terza prova vede il miglior tempo della tedesca Lisa Buckwitz in 57.12 con 11 centesimi di vantaggio sulla connazionale Laura Nolte, quindi terza posizione per la statunitense Kaillie Humphries a 14. Quarta posizione per la tedesca Kim Kalicki a 25 centesimi, quinta per la statunitense Kaysha Love a 41, mentre è sesta l’austriaca Kartin Beierl a 42.

Settima posizione per la canadese Melissa Lotholz a 49 centesimi, ottava per la nostra Giada Andreutti a 60, quindi nona la canadese Cynthia Appiah a 61, mentre completa la top10 la svizzera Debora Annen a 67 a braccetto con l’australiana Bree Walker. Chiude in 17a posizione, invece, Simona De Silvestro a 1.11.

Come proseguirà il programma della gara di bob a 2 femminile? Tra pochi minuti le protagoniste saranno di nuovo in azione per la quarta manche. Domani, giovedì 19 febbraio, invece, si tornerà in scena alle ore 14.00 per la quinta prova, mentre la sesta ed ultima scatterà subito a seguire. Da venerdì 20 febbraio, invece, si inizierà con la gara che assegnerà le medaglie. Alle ore 18.00 si partirà con la prima manche, quindi alle ore 19.50 sarà la volta della seconda. Sabato 21 febbraio, infine, vivremo la terza manche alle ore 19.00, quindi la quarta e decisiva prenderà il via alle ore 21.05.