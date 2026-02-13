Non è l’Olimpiade dei favoriti. Fischnaller, Giacomel, Ghiotto e Sighel deludono, i 6 ori dagli outsider

Roland Fischnaller, Aaron March, Tommaso Giacomel, Davide Ghiotto, Pietro Sighel. Cos’hanno in comune? Erano tra gli uomini più attesi di queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per l’Italia, tra i principali favoriti nelle loro discipline, anche per l’oro. Risultato: nessuno di loro (finora) è salito sul podio in gare individuali (la sottolineatura è voluta per chi avesse pensato alle medaglie nelle staffette miste).

Degli specialisti del PGS di snowboard abbiamo già parlato ampiamente nei giorni scorsi. Arrivati ai Giochi con ben 7 vittorie complessive in Coppa del Mondo (con March in testa alla classifica generale), gli azzurri si sono eclissati proprio nel momento più importante, mancando addirittura l’accesso alla semifinale. Un film peraltro già visto anche nelle edizioni precedenti e dunque nemmeno così sorprendente.

Tommaso Giacomel ha festeggiato tre successi in questa stagione e si trova in piena corsa per la sfera di cristallo generale di biathlon. Eppure la sua Olimpiade appare fortemente compromessa a causa dell’imprecisione al poligono: 3 errori sia nell’individuale sia nella sprint. L’enorme distacco accumulato rende improbabile una rimonta nell’inseguimento. Dunque resta una sola cartuccia per provare a lasciare il segno: la mass start di venerdì 20 febbraio.

Pietro Sighel si presentava da n.1 del ranking nei 1000 metri, dunque tra i principali favoriti all’oro. Invece è parso nervoso, tatticamente poco lucido, incappando in una squalifica evitabile. Strategicamente è stato commesso un errore forse fatale: aveva senso scatenare il polverone della polemica relativa ad Arianna Fontana? Peraltro non si è fatta attendere la risposta della valtellinese. Il cammino nello short track era cominciato con uno splendido oro nella staffetta mista. Ora gli atleti sembrano più interessati a battibeccare tra loro che alle gare. Qualche dubbio sul prosieguo dei Giochi sorge spontaneo…

Dulcis (ma mica tanto…) in fundo Davide Ghiotto. Tre ori consecutivi vinti ai Mondiali nei 10000 metri: 2023, 2024, 2025. Poi, nella stagione in corso, qualcosa si è rotto. I problemi alla schiena a novembre, un lungo inseguimento alla forma migliore che sembrava non arrivare mai. Eppure il quarto posto nei 5000 metri aveva lasciato ben sperare. Il ceco Metodej Jilek, nuovo fenomeno della disciplina, sarebbe stato probabilmente fuori portata, ma era impensabile attendersi un Ghiotto addirittura fuori dal podio nella sua distanza prediletta. Complice una condizione di forma non ottimale, l’azzurro sembra crollato di testa. Non una buona notizia anche in vista del team-pursuit, dove l’Italia coltiva ambizioni di medaglia.

Il Bel Paese vanta sin qui un bottino lusinghiero di 6 ori e 18 medaglie: i record di Lillehammer 1994 sono distanti ormai -1 e -2 lunghezze. Domani supereremo il giro di boa di questi Giochi. Alzi però la mano chi si sarebbe aspettato alla vigilia uno solo dei sei titoli olimpici maturati sin qui. Francesca Lollobrigida era una fuoriclasse anche prima, tuttavia veniva dalla stagione più tormentata della carriera, con tanti dubbi e poche certezze; Federica Brignone ha ammesso che si riteneva una outsider: come darle torto? Andrea Voetter/Marion Oberhofer non avevano mai vinto in questa stagione, Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner addirittura mai nella loro carriera! Forse l’unico oro non completamente inatteso è stato quello della staffetta mista di short track, prima che si addensassero le nubi della polemica…

È evidente che gli uomini più attesi non abbiano gestito (o non stiano gestendo) al meglio la pressione. Gareggiare in casa può rappresentare un’arma a doppio taglio: può esaltare un outsider e schiacciare i favoriti. In alcuni casi potrebbe anche trattarsi di una preparazione fisica sbagliata. Giacomel ad esempio ha puntato tanto sulla Coppa del Mondo quest’anno: ad inizio gennaio volava, mentre ora sembra distante da quella condizione. Va detto che, come accaduto anche nelle ultime edizioni estive di Parigi 2024 e Tokyo 2020, gli exploit a sorpresa stanno ‘compensando’ le controprestazioni delle punte più attese. Ma il loro rendimento negativo non può passare inosservato.