Tommaso Giacomel, la sprint da dimenticare nei numeri: non esaltante neanche il passo sugli sci
Tommaso Giacomel si è classificato 22° nella 10 km sprint maschile di biathlon ad Anterselva, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: tre errori al poligono hanno compromesso la prova dell’azzurro, che nella pursuit partirà con 1’43” dalla vetta ed a 1’28” dal podio.
L’azzurro, al di là della fallosità al tiro, si è classificato decimo in quanto a prestazione sugli sci, pagando nel complesso 42″9 dal miglior crono, ed analizzando i dato possiamo vedere come sia stato l’ultimo dei tre giri a pesare maggiormente.
Non va dimenticato che scontare 3 giri di penalità vuol dire avere nelle gambe 450 metri in più: nel primo giro sesto tempo per l’azzurro, a 3″1 dal miglior crono, nella seconda tornata 12° tempo, a 14″7, infine nel segmento conclusivo 18° riscontro, a 33″3.