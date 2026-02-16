Dove vedere in tv Italia-Giappone, curling femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Si fa sempre più in salita il percorso della Nazionale italiana femminile di curling sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo nel round robin delle Olimpiadi 2026. Le azzurre hanno perso purtroppo cinque partite consecutive dall’inizio del torneo e sono già virtualmente fuori dalla lotta per le medaglie, ma adesso l’obiettivo (non scontato) diventa quello di vincere almeno una partita, magari quella contro il Giappone di martedì 17 febbraio (dalle 14.05).

Quello contro le nipponiche sarà il settimo impegno del team Constantini in questa rassegna a cinque cerchi casalinga, che ha confermato il pessimo rendimento delle ultime due stagioni di una formazione tutto sommato giovane ed in grado di arrivare un paio d’anni fa a pochi centimetri dal titolo europeo in una finale persa all’ultimo tiro contro la Svizzera del team Tirinzoni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Italia-Giappone, valevole per il round robin del torneo femminile di curling alle Olimpiadi 2026. La partita verrà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD (dalle 14.40); in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CURLING OLIMPIADI

Martedì 17 febbraio

Ore 14.05 Italia vs Giappone – Diretta tv su RaiSportHD (dalle 14.40)

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD (dalle 14.40).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.