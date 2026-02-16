A che ora il freestyle domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 17 febbraio, italiani in gara, streaming

Ancora un giorno di competizioni allo Snow Park di Livigno, impianto sportivo teatro delle prove di sci freestyle valide per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Domani, martedì 17 febbraio, assisteremo a due segmenti in particolare, quello dell’Aerials e del Big Air maschile, quest’ultima gara valida per la medaglie.

Si comincerà con il grande spettacolo dell’Aerials, specialità ad alto livello scenografico ed estetico, con delle sessioni di qualificazione maschile e femminile. Poi, dalle 19:30 sarà la volta dell’ultimo atto del Big Air, nella speranza possa essere della partita Miro Tabanelli.

La nona giornata di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà visibile in chiaro su Rai 2, in alternanza con altri sport, e su RAI Sport+HD. La gara si potrà seguire dunque anche su RAI Play e su Eurosport 1, disponibile anche su DAZN, Tim Vision e Prime Video previo abbonamento, mentre Discovery Plus ed HBO Max trasmetteranno integralmente tutti i segmenti in programma. OA Sport come da consuetudine offrirà la DIRETTA LIVE per non perdere nulla dello spettacolo a cinque cerchi.

A CHE ORA IL FREESTYLE DOMANI IN TV ALLE OLIMPIADI

Martedì 17 febbraio

10.45 Aerials femminile, qualificazione 1

11.30 Aerials femminile, qualificazione 2

13.30 Aerials maschile, qualificazione 1

14.15 Aerials maschile, qualificazione 2

19.30 Big Air maschile, finale (prima manche) – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport

19.53 Big Air maschile, finale (seconda manche) –Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport

20.18 Big Air maschile, terza (prima manche) – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport

PROGRAMMA FREESTYLE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Rai Sport+HD, in alternanza con altri sport

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri sport. Integrale su Discovery Plus, HBO Max. Eurosport 1, visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento.

Diretta testuale: OA Sport.