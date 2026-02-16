Dove vedere in tv Italia-USA, curling maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Una partita da vincere. Domani, martedì 17 febbraio, alle ore 19:05 l’Italia maschile di curling sfiderà gli Stati Uniti in occasione della decima sessione del Round Robin valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’obiettivo è quello di lasciare meno punti possibili per trada, dopo un percorso complicatosi nel weekend.

A seguito di un buon avvio contrassegnato da due vittorie Joel Retornaz, Amos Mosaner, Mattia Giovannella e Sebastiano Arman hanno rallentato la propria corsa tra sabato e domenica, racimolando due sconfitte, entrambe tra l’altro maturate all’ultimo end. Serve non sbagliare contro gli States per seguire ancora il sogno semifinale

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Italia-USA, partita valida per il Torneo maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il match sarà visibile Rai 2 o RaiSportHD in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Eurosport 1 (visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento); diretta integrale su Discovery Plus ed HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

Martedì 17 febbraio

Ore 19.05 Italia vs USA

Diretta tv: Rai2, in alternanza con altri sport

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri sport; Discovery Plus, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.