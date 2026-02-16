Olimpiadi 2026, tutte le carte di medaglia dell’Italia nella seconda settimana giorno per giorno

Al termine della trionfale giornata di ieri, abbiamo indicato i nuovi possibili obiettivi dell’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più ambiziosi. Con oggi mancano 7 giorni di gara. Diciamo poco più di sei, perché gli eventi saranno veramente scarni nella giornata di domenica 22 febbraio, dedicata quasi in toto alla Cerimonia di chiusura.

Come di consueto, gli appuntamenti vanno riducendosi: quasi sempre il grosso è concentrato nei primi 10 giorni dei Giochi. In passato era così anche alle Olimpiadi estive, ma da qualche edizione si è lavorato nella giusta direzione per creare un bilanciamento tra le due settimane.

Ma quali saranno le carte dell’Italia che potranno ulteriormente arricchire il medagliere e lanciare la volata per la top5, se non addirittura qualcosa in più? Andiamo a scoprirle.

LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA NELLA SECONDA SETTIMANA

Lunedì 16 febbraio

Arianna Fontana insegue la medaglia n.14 alle Olimpiadi: sarebbe record in solitaria, superando Edoardo Mangiarotti. Attenzione però anche ad Elisa Confortola: può stupire. Flora Tabanelli ha bisogno di due salti perfetti nel Big Air, Conti-Macii partono molto indietro nel pattinaggio artistico, mentre una medaglia nello sci alpino con Alex Vinatzer sarebbe una sorpresa.

Carte da medaglia: Arianna Fontana (1000 metri short track)

Outsider: Flora Tabanelli (big air freestyle), Elisa Confortola (1000 metri short track), Conti-Macii (coppie pattinaggio artistico)

Mina vagante: Alex Vinatzer (slalom maschile sci alpino)

Martedì 17 febbraio

Due medaglie non sono impossibili. L’Italia affronterà l’Olanda nella semifinale del team-pursuit maschile: al di là del blasone degli avversari, gli azzurri partono favoriti. L’eventuale atto conclusivo contro gli USA sarebbe uno dei momenti più attesi di questa Olimpiade. Nella staffetta maschile di biathlon l’Italia non parte nel novero delle prime 3 favorite, che sono Francia, Norvegia e Svezia. Gli azzurri dispongono però di un quartetto solido, pronto ad approfittare di eventuali passi falsi altrui. Difficile invece una medaglia per Patrick Baumgartner, più adatto al bob a 4.

Carte da medaglia: team-pursuit maschile speed skating

Outsider: staffetta maschile biathlon

Mina vagante: Patrick Baumgartner (bob a 2 maschile)

Mercoledì 18 febbraio

Salvo sorprese, sarà Elia Barp ad affiancare Federico Pellegrino nella team-sprint a tecnica libera di sci di fondo. Davide Graz, a nostro avviso, sembrava più in forma. Ad ogni modo, con la Norvegia fuori portata, gli azzurri possono giocarsi l’argento con Francia e USA. Ambizioni importanti per la staffetta femminile di biathlon, dove tornerà Rebecca Passler: da sciogliere il ballottaggio tra Hanna Auchentaller e Michela Carrara. Sicure del posto chiaramente Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Pietro Sighel, bersagliato dalla sfortuna sin qui, avrà l’ultima occasione di lasciare il segno in una gara individuale di short track: i 500 metri. Sempre nello short track la staffetta femminile capeggiata da Arianna Fontana è in finale e si giocherà una medaglia. Dopo la medaglia sfiorata per 5 centesimi in gigante, Lara Della Mea potrà riprovarci in slalom.

Carte da medaglia: team-sprint tl maschile sci di fondo, staffetta femminile biathlon, Pietro Sighel (500 metri short track), staffetta femminile short track

Outsider: –

Mina vagante: Thomas Nadalini (500 metri short track), Lara Della Mea (slalom sci alpino)

Giovedì 19 febbraio

Una sola carta da medaglia, ma concreta. La francese Emily Harrop sembra imbattibile (ma abbiamo visto come nessuno lo sia davvero in questa Olimpiade, salvo il fondista norvegese Johannes Hoesflot Klaebo), ma a seguire anche Giulia Morada potrà giocarsi un argento. Attenzione però a Daniele Di Stefano nei 1500 metri: se sarà quello visto nei 1000, allora potrebbe anche regalarci una gradita sorpresa.

Carte da medaglia: Giulia Murada (sprint femminile sci alpinismo)

Outsider: nessuno

Mina vagante: Daniele Di Stefano (1500 metri speed skating)

Venerdì 20 febbraio

Ancora short track protagonista. Arianna Fontana ed Elisa Confortola potranno riprovarci nella loro ultima gara dei Giochi: i 1500 metri. Se avranno superato lo scoglio delle semifinali, bisognerà seguire con attenzione anche gli azzurri della staffetta maschile. Ultima occasione anche per Tommaso Giacomel nella mass start di biathlon: la sua Olimpiade è stata molto negativa, ma c’è ancora una opportunità per stravolgere completamente il bilancio. Attenzione a Jole Galli nello skicross di freestyle. Francesca Lollobrigida torna in gara nei 1500 metri, sulla carta la distanza a lei meno congeniale.

Carte da medaglia: Tommaso Giacomel (mass start maschile biathlon), staffetta maschile short track, Arianna Fontana (1500 metri short track)

Outsider: Jole Galli (skicross), Francesca Lollobrigida (1500 metri speed skating)

Mina vagante: Elisa Confortola (1500 metri short track)

Sabato 21 febbraio

Qui si decide tutto. Se l’Italia sarà ancora in corsa per la doppia cifra di ori, i 30 podi o addirittura il terzo posto nel medagliere, oggi arriverà il verdetto finale. Caliamo ben due campionesse olimpiche: Lisa Vittozzi nella mass start di biathlon (dove Dorothea Wierer vorrà lasciare il segno nell’ultima gara della carriera) e Francesca Lollobrigida nella mass start di speed skating. Simone Deromedis andrà a caccia di una medaglia nello skicross, dove l’uomo da battere sarà il canadese Reece Howden. Andrea Giovannini ha l’esperienza giusta per giocarsi qualcosa di importante nella mass start di speed skating. Chissà che non arrivi qualche sorpresa da sci alpinismo, curling e sci di fondo.

Carte da medaglia: Simone Deromedis (skicross), Dorothea Wierer (mass start femminile biathlon), Lisa Vittozzi (mass start femminile biathlon), Andrea Giovannini (mass start maschile speed skating), Francesca Lollobrigida (mass start femminile speed skating)

Outsider: staffetta mista sci alpinismo

Mina vagante: Federico Pellegrino (50 km tc sci di fondo), Nazionale maschile curling

Domenica 22 febbraio

Tutto sul bob. Patrick Baumgartner sogna un bronzo nella gara a 4, di cui le prime due manche si saranno disputate nella giornata precedente.

Carte da medaglia: nessuna

Outsider: Patrick Baumgartner (bob a 4 maschile)

Mina vagante: nessuna