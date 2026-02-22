A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (22 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming

Oggi, domenica 22 febbraio, va in scena la sedicesima e ultima giornata di gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, un’edizione che resterà comunque nella storia dello sport italiano. L’Italia, infatti, ha già raggiunto il prestigioso traguardo delle 30 medaglie complessive, di cui ben 10 d’oro, confermandosi tra le grandi protagoniste della rassegna a cinque cerchi disputata sulle nevi e sui ghiacci di casa.

Il programma odierno prevede quattro finali che assegneranno le ultime medaglie olimpiche: la 50 km a tecnica classica mass start femminile di sci di fondo, il torneo di curling femminile, il bob a quattro maschile e la finale dell’hockey su ghiaccio maschile. In due di queste gare l’Italia sarà direttamente coinvolta, alimentando le speranze di chiudere i Giochi con un’ulteriore soddisfazione.

Tutte le attenzioni del pubblico azzurro sono concentrate soprattutto sul bob a quattro maschile, specialità che negli ultimi anni ha regalato segnali di grande crescita. L’equipaggio formato da Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea scenderà in pista con l’obiettivo di trasformare un percorso olimpico già eccellente in un risultato da podio. La concorrenza è agguerrita, ma la solidità dell’equipaggio e la spinta del pubblico di casa potrebbero fare la differenza nelle decisive manche finali.

Nello sci di fondo, invece, l’Italia affida le proprie ambizioni alla 50 km tc mass start femminile, una gara durissima e altamente selettiva. Al via ci sarà Anna Comarella, chiamata a misurarsi con le migliori interpreti mondiali della disciplina in una prova che spesso premia non solo la condizione fisica, ma anche la gestione dello sforzo e la tenuta mentale.

Per le gare di oggi, domenica 22 febbraio, delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (10.00-13.00 e 13.30-17.00), Rai Sport HD (12.10-13.30) e Rai 1 (Cerimonia di chiusura), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.00-16.45 e Cerimonia di chiusura), Eurosport2 (10.00-11.00) e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Domenica 22 febbraio

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, terza manche: Italia (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea)

10.00 SCI DI FONDO – 50 km tc mass start femminile: Anna Comarella

12.15 BOB – Bob a 4 maschile, quarta manche: Italia (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea)

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (10.00-13.00 e 13.30-17.00), Rai Sport HD (12.10-13.30) e Rai 1 (Cerimonia di chiusura).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.00-16.45 e Cerimonia di chiusura), Eurosport2 (10.00-11.00) e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.