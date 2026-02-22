Sci di fondo oggi, Olimpiadi 2026: orario 50 km tc femminile, tv, streaming, pettorali di partenza

Sarà la 50 km femminile in classico con partenza in linea a chiudere ufficialmente il programma dello sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Appuntamento stamattina alle ore 10.00 sulle nevi della Val di Fiemme (presso la pista di Tesero) per il via di una delle ultime competizioni con in palio le medaglie dell’intera rassegna a cinque cerchi.

Difficile indicare una singola favorita principale per la vittoria, anche se forse in pole position potrebbe essersi la norvegese Astrid Oeyre Slind che dovrà vedersela in primis con la corazzata svedese composta da Ebba Andersson, Frida Karlsson (reduce da qualche problema fisico nei giorni scorsi), Emma Ribon e Jonna Sundling, ma anche con le connazionali Heidi Weng e Karoline Simpson-Larsen. L’unica azzurra iscritta è Anna Comarella.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, i pettorali di partenza, il palinsesto tv e streaming della 50 km femminile a tecnica classica di sci di fondo alle Olimpiadi 2026. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 (in alternanza con altri sport); in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max (fino alle 11.00 anche su Eurosport 1 e DAZN); in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCI DI FONDO OGGI ALLE OLIMPIADI

Domenica 22 febbraio

Ore 10.00 50 chilometri femminile a tecnica classica – Diretta tv su Rai 2 in alternanza con altri sport

PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, in alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; fino alle 11.00 anche su Eurosport 1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA 50 KM TC FEMMINILE OLIMPIADI 2026

1 DIGGINS Jessie USA

2 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR

3 ANDERSSON Ebba SWE

4 STADLOBER Teresa AUT

5 SLIND Astrid Oeyre NOR

6 WENG Heidi NOR

7 KARLSSON Frida SWE

8 NISKANEN Kerttu FIN

9 FOSNAES Kristin Austgulen NOR

10 SUNDLING Jonna SWE

11 MATINTALO Johanna YC FIN

12 HENNIG DOTZLER Katharina GER

13 KAELIN Nadja SUI

14 NEPRYAEVA Dariya AIN

15 RIBOM Emma SWE

16 PARMAKOSKI Krista FIN

17 SAUERBREY Katherine GER

18 EIDUKA Patricija LAT

19 BRENNAN Rosie USA

20 STEWART-JONES Katherine CAN

21 RUCKA-MICHALEK Eliza POL

22 PIERREL Julie FRA

23 COMARELLA Anna ITA

24 FORDHAM Rosie AUS

25 KAASIKU Kaidy EST

26 SCHMIDT Sonjaa CAN

27 TSUCHIYA Masae JPN

28 HAVLICKOVA Barbora CZE

29 KRAMER Kendall USA

30 KAASIKU Keidy EST

31 PAGNIER Cloe FRA

32 DROLET Jasmine CAN

33 GAILLARD Justine FRA

34 SCHUETZOVA Sandra CZE

35 SWIRBUL Hailey USA

36 TUUL Teesi EST

37 VELICER Sophia Tsu TPE

38 WELLS Amelia CAN

39 STEPASHKINA Nadezhda KAZ

40 MELNIK Anna KAZ

41 CHI Chunxue CHN

42 YILAMUJIANG Dinigeer CHN

43 WANG Yundi CHN

44 ZERJAV Neza SLO

45 HE Kaile CHN