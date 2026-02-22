Milano Cortina 2026OlimpiadiSci di fondoSport in tvSport Invernali
Sci di fondo oggi, Olimpiadi 2026: orario 50 km tc femminile, tv, streaming, pettorali di partenza
Sarà la 50 km femminile in classico con partenza in linea a chiudere ufficialmente il programma dello sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Appuntamento stamattina alle ore 10.00 sulle nevi della Val di Fiemme (presso la pista di Tesero) per il via di una delle ultime competizioni con in palio le medaglie dell’intera rassegna a cinque cerchi.
Difficile indicare una singola favorita principale per la vittoria, anche se forse in pole position potrebbe essersi la norvegese Astrid Oeyre Slind che dovrà vedersela in primis con la corazzata svedese composta da Ebba Andersson, Frida Karlsson (reduce da qualche problema fisico nei giorni scorsi), Emma Ribon e Jonna Sundling, ma anche con le connazionali Heidi Weng e Karoline Simpson-Larsen. L’unica azzurra iscritta è Anna Comarella.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, i pettorali di partenza, il palinsesto tv e streaming della 50 km femminile a tecnica classica di sci di fondo alle Olimpiadi 2026. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 (in alternanza con altri sport); in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max (fino alle 11.00 anche su Eurosport 1 e DAZN); in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SCI DI FONDO OGGI ALLE OLIMPIADI
Domenica 22 febbraio
Ore 10.00 50 chilometri femminile a tecnica classica – Diretta tv su Rai 2 in alternanza con altri sport
PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2, in alternanza con altri sport.
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; fino alle 11.00 anche su Eurosport 1 e DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA 50 KM TC FEMMINILE OLIMPIADI 2026
1 DIGGINS Jessie USA
2 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR
3 ANDERSSON Ebba SWE
4 STADLOBER Teresa AUT
5 SLIND Astrid Oeyre NOR
6 WENG Heidi NOR
7 KARLSSON Frida SWE
8 NISKANEN Kerttu FIN
9 FOSNAES Kristin Austgulen NOR
10 SUNDLING Jonna SWE
11 MATINTALO Johanna YC FIN
12 HENNIG DOTZLER Katharina GER
13 KAELIN Nadja SUI
14 NEPRYAEVA Dariya AIN
15 RIBOM Emma SWE
16 PARMAKOSKI Krista FIN
17 SAUERBREY Katherine GER
18 EIDUKA Patricija LAT
19 BRENNAN Rosie USA
20 STEWART-JONES Katherine CAN
21 RUCKA-MICHALEK Eliza POL
22 PIERREL Julie FRA
23 COMARELLA Anna ITA
24 FORDHAM Rosie AUS
25 KAASIKU Kaidy EST
26 SCHMIDT Sonjaa CAN
27 TSUCHIYA Masae JPN
28 HAVLICKOVA Barbora CZE
29 KRAMER Kendall USA
30 KAASIKU Keidy EST
31 PAGNIER Cloe FRA
32 DROLET Jasmine CAN
33 GAILLARD Justine FRA
34 SCHUETZOVA Sandra CZE
35 SWIRBUL Hailey USA
36 TUUL Teesi EST
37 VELICER Sophia Tsu TPE
38 WELLS Amelia CAN
39 STEPASHKINA Nadezhda KAZ
40 MELNIK Anna KAZ
41 CHI Chunxue CHN
42 YILAMUJIANG Dinigeer CHN
43 WANG Yundi CHN
44 ZERJAV Neza SLO
45 HE Kaile CHN