Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins leader, Ilar a -262

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, domenica 22 marzo 2025: sono previste in calendario 27 gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia.

Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026

DIGGINS Jessie USA 1744 ILAR Moa SWE 1482 DAHLQVIST Maja SWE 1233 WENG Heidi NOR 898 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR 849 JOENSUU Jasmi FIN 823 FAEHNDRICH Nadine SUI 814 STADLOBER Teresa AUT 811 MATINTALO Johanna FIN 810 ANDERSSON Ebba SWE 803

CLASSIFICA DISTANCE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026

DIGGINS Jessie USA 1001 ILAR Moa SWE 831 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR 633 WENG Heidi NOR 622 ANDERSSON Ebba SWE 540 KARLSSON Frida SWE 540 STADLOBER Teresa AUT 524 SLIND Astrid Oeyre NOR 506 DAHLQVIST Maja SWE 463 FINK Pia GER 452

CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026