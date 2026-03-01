Sci di fondoSport Invernali
Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins leader, Ilar a -262
La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, domenica 22 marzo 2025: sono previste in calendario 27 gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia.
Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen.
CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026
- DIGGINS Jessie USA 1744
- ILAR Moa SWE 1482
- DAHLQVIST Maja SWE 1233
- WENG Heidi NOR 898
- SIMPSON-LARSEN Karoline NOR 849
- JOENSUU Jasmi FIN 823
- FAEHNDRICH Nadine SUI 814
- STADLOBER Teresa AUT 811
- MATINTALO Johanna FIN 810
- ANDERSSON Ebba SWE 803
CLASSIFICA DISTANCE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026
- DIGGINS Jessie USA 1001
- ILAR Moa SWE 831
- SIMPSON-LARSEN Karoline NOR 633
- WENG Heidi NOR 622
- ANDERSSON Ebba SWE 540
- KARLSSON Frida SWE 540
- STADLOBER Teresa AUT 524
- SLIND Astrid Oeyre NOR 506
- DAHLQVIST Maja SWE 463
- FINK Pia GER 452
CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026
- DAHLQVIST Maja SWE 608
- FAEHNDRICH Nadine SUI 566
- HAGSTROEM Johanna SWE 520
- JOENSUU Jasmi FIN 447
- RYDZEK Coletta GER 444
- ILAR Moa SWE 444
- DIGGINS Jessie USA 443
- SVAHN Linn SWE 418
- SUNDLING Jonna SWE 416
- GIMMLER Laura GER 380
