Sport in tv oggi (sabato 31 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 31 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Agli Australian Open andrà in scena la finale del singolare femminile, poi l’ultima abbuffata di discipline invernali alla vigilia delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: superG femminile a Crans Montana, skicross in Val di Fassa, PGS di snowboard a Rogla, combinata nordica a Seefeld, salto con gli sci a Willingena, Europei di biathlon a Sjusjoen, Mondiali juniores di short track a Salt Lake City, le sprint di sci alpinismo a Boi Taull.

Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con la Cadel Evans Great Ocean Road Race femminile, il Trofeo Andratx-Pollença, la quinta tappa dell’AlUla Tour e la prima giornata dei Mondiali di ciclocross. A Funchal proseguono gli Europei di pallanuoto femminile con la seconda fase a gironi: l’Italia affronterà la Grecia in una partita importante nella corsa verso le semifinali. A Lubiana, invece, gli Europei di calcio a 5 entrano nel vivo con i quarti di finale.

Ci sarà da divertirsi con i campionati nazionali di basket, volley, pallanuoto, pallamano, rugby e il piatto ben farcito di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 31 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 31 gennaio

02.00 TENNIS – Australian Open, finale doppio femminile: Danilina/Krunic-Mertens/Zhang (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN, HBO Max)

02.40 CICLISMO FEMMINILE – Cadel Evans Great Ocean Road Race (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 04.30)

03.20 RUGBY A 7 – World Series a Singapore (diretta streaming sul canale di HSBC SVNS)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Thailandia Masters (diretta streaming su BWF Tv)

04.30 TENNIS – Australian Open, finale doppio maschile: Kubler/Polmans-Harrison/Skupski (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN, HBO Max)

06.00 GOLF (DP World Tour) – Bahrain Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Golf dalle ore 10.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 10.00)

09.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Prima prova cronometrata della discesa libera maschile a Crans Montana (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Rogla, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 TENNIS – Australian Open, finale singolare femminile: Sabalenka-Rybakina (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN, HBO Max)

10.00 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Sprint maschile/femminile a Boi Taull (diretta streaming sul canale di IMSF; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 11.00)

10.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile in Val di Fassa, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individuale femminile a Seefeld, HS109 (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

10.40 CICLISMO – AlUla Tour, quinta tappa: AlUla Old Town-Skyviews of Harrat Uwayrid (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 12.45)

10.50 BIATHLON (Europei) – Inseguimento maschile a Sjusjoen (diretta streaming su Discovery+)

11.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG femminile a Crans Montana (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

11.05 CICLOCROSS (Mondiali) – Gara juniores femminile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

11.45 SALTO CON GLI (Coppa del Mondo) – HS147 maschile a Willingen, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

12.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile in Val di Fassa, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+; diretta streaming su Eurosport 1, DAZN dalle ore 13.15)

12.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individuale maschile a Seefeld, HS109 (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

12.30 CICLISMO – Trofeo Andratx-Pollença (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.30)

13.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Rogla, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+)

13.00 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Bochum-Schalke 04 (diretta streaming su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.10 CICLOCROSS (Mondiali) – Gara U23 maschile (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)

13.15 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS147 femminile a Willingen (diretta streaming su Discovery+)

13.30 BIATHLON (Europei) – Inseguimento femminile a Sjusjoen (diretta streaming su Discovery+)

13.30 FORMULA E – GP Miami, prove libere 2 (diretta streaming su Discovery+)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Europei) – Italia-Grecia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

14.00 SNOOKER – German Masters, semifinali (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Oviedo-Girona (diretta streaming su DAZN)

14.30 CALCIO (Serie C) – Arzignano-Triestina (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Dolomiti Bellunesi-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Trento-Lecco (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pianese-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Cavese-Casarano (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Catania (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individuale femminile a Seefeld, 5 km (diretta streaming su Discovery+)

15.00 CALCIO (Serie A) – Pisa-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Avellino-Cesena (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Empoli-Modena (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Virtus Entella-Frosinone (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sudritol-Catanzaro (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Venezia-Carrarese (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (HNL croata) – Gorica-Hajduk Spalato (diretta streaming su Como Tv)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Farmers Insurance Open, terzo giro (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 17.00; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 21.15)

15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Nuoro-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.10 CICLOCROSS (Mondiali) – Gara elite donne (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 15.20; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

15.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individuale maschile a Seefeld, 7,5 km (diretta streaming su Discovery+)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Augsburg-St. Pauli, Werder Brema-Borussia Moenchengladbach, Hoffenheim-Union Berlino, Lipsia-Mainz (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 RUGBY (Serie A) – Emilia-Colorno (diretta streaming su The Rugby Channel)

15.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Telimar-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

15.40 FORMULA E – GP Miami, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

16.00 SALTO CON GLI (Coppa del Mondo) – HS147 maschile a Willingen, gara (diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 16.25)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Everton (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Leeds-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Wolverhampton-Bournemouth (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 RUGBY (Serie A) – Mogliano-Viadana (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, The Rugby Channel)

16.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Zebre-Connacht (diretta streaming su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Quattro partite: De Akker-Trieste, Florentia-Savona, Posillipo-Olympic Roma, Quinto-Ortigia (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO A 5 (Europei, quarti di finale) – Francia-Ucraina (diretta streaming su UEFA Tv)

16.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Europei) – Paesi Bassi-Ungheria (diretta streaming su European Aquatics Tv)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Villareal (diretta streaming su DAZN)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – AZ Alkmaar-NEC Nijmegen (diretta streaming su Como Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Paris FC-Marsiglia (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su NOW)

17.15 CALCIO (Serie B) – Pescara-Mantova (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Inter U23-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Ospitaletto-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Campobasso-Pontedera (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Bra-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Carpi-Sambenedettese (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 NUOTO ARTISTICO – Campionati Italiani, prima giornata (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

18.00 CALCIO (Serie A) – Napoli-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Grottazzolina-Monza (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Salerno-Ferrara (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Europei) – Francia-Croazia (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.15 BASKET (Serie A) – Tortona-Udinese (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-West Ham (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Amburgo-Bayern Monaco (diretta streaming su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Levante-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

18.30 VOLLEY (Serie A2) – Fano-Catania (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Pro Recco-Salerno (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Casalgrande Padana-Padova, Mestrino-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Philadelphia Flyers-Los Angeles Kings (diretta streaming su DAZN)

19.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Detroit Red Wings-Colorado Avalanche (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lorient-Nantes (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Leno-Erice, Mezzocorona-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 CALCIO A 5 (Europei, quarti di finale) – Armenia-Croazia (diretta streaming su UEFA Tv)

19.30 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Spezia (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

19.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Napoli-Brescia (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 BASKET (Serie A) – Cantù-Venezia (diretta streaming su LBA Tv)

20.00 SNOOKER – German Masters, semifinali (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

20.05 FORMULA E – GP Miami, gara (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

20.15 PALLANUOTO FEMMINILE (Europei) – Spagna-Israele (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Cuneo-Busto Arsizio (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.45 CALCIO (Serie A) – Cagliari-Verona (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Newcastle (diretta streaming su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Elche-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (NBA) – Charlotte Hornets-San Antonio Spurs (non è prevista diretta tv/streaming)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-Rennes (non è prevista diretta tv/streaming)

21.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Pittsburgh Penguins-New York Rangers (diretta streaming su DAZN)

21.35 SHORT TRACK – Mondiali juniores a Salt Lake City, terza giornata (diretta streaming sul canale di ISU)

22.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Due partite: Calgary Flames-San José Sharks, Florida Panthers-Winnipeg Jets (diretta streaming su DAZN)

23.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Washington Capitals-Carolina Hurricanes (diretta streaming su DAZN)