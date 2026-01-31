LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: prima partita probante per il Setterosa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia, Europei pallanuoto femminile 2026, il Setterosa inizia la seconda fase.

L’Italia dopo le tre vittorie iniziali ai campionati europei dove si è imposta per 25-11 sulla Turchia nell’ultima sfida del gruppo C tocca ora alla seconda fase del torneo. Successo netto per le azzurre che chiudono il primo gruppo a punteggio pieno.

Nel match contro la Turchia ci sono state cinque reti di Ranalli, poker di Cocchiere e Marletta, tre di Bettini con undici atlete a referto. Da migliorare sicuramente la difesa che prende undici gol su trenta occasioni degli avversari. Dopo la prima fase, per il Setterosa del ct Carlo Silipo la strada prosegue nel gruppo E partendo dai tre punti ottenuti con l’altra nazionale qualificata del girone C, la Croazia.

Il Setterosa sfida ora Grecia e Francia, prima e seconda del girone A. Oggi alle 14:00 italiane (-1h a Funchal) la Grecia campione del mondo, e domenica alle ore 16:30 la Francia.

Alla conclusione della seconda fase le prime due classificate accedono alle semifinali per le medaglie; mentre le altre si sfidano per il quinto posto.

La rosa dell’Italia:

ITALIA: Emma Bacelle (Plebiscito Padova), Sofia Giustini, Helga Maria Santapaola (Rapallo Pallanuoto), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Agnese Cocchiere, Chiara Ranalli, Lavinia Papi (SIS Roma), Dafne Bettini, Aurora Condorelli, Chiara Tabani, Carlotta Meggiato, Morena Leone e Claudia Marletta (L’Ekipe Orizzonte), Lucrezia Cergol e Veronica Gant (Pallanuoto Trieste). CT Carlo Silipo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Grecia, Europei pallanuoto femminile 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 14:00. Buon divertimento!