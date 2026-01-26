Coppa del Mondo sci alpino Crans Montana 2026: programma, orari, tv, streaming. Uomini e donne nella stessa località!

Siamo ormai agli sgoccioli, la tensione sale e i preparativi per il momento decisivo dell’annata procedono a ritmo sempre più incalzante. Sono in programma le ultime gare prima della rassegna a cinque cerchi. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna in pista per lungo fine settimana di gare in programma a Crans Montana, località svizzera che vedrà il contemporaneo coinvolgimento di uomini e donne.

Sono infatti in programma la discesa libera maschile di domenica 1 febbraio alle 11:00, gara che sarà preceduta da due giorni di prove, in ambito maschile mentre nel settore femminile si gareggerà con la discesa di venerdì 30, partenza prevista alle 10:00, e il SuperG di sabato 31, il primo atleta scatterà alle 11:00 Le prove cronometrate sono previste mercoledì 28 e giovedì 29.

Quella elvetica sarà certamente una tappa molto importante per la squadra italiana. In ambito maschile Giovanni Franzoni, reduce dal trionfo sulla leggendaria Streif, punta a confermarsi ai massimi livelli in vista della gara olimpica. Tornerà sicuramente in gara, nel settore femminile, Sofia Goggia che andrà alla ricerca di quella scossa emotiva indispensabile a scaldare l’atmosfera dopo un periodo al di sotto degli abituali standard di rendimento. Potrebbe però esserci un’altra gradita sorpresa perché, se i risultati degli allenamenti saranno convincenti, potrebbe presentarsi al cancelletto di partenza anche la ritrovata Federica Brignone.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 2, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Eurosport 2 e Discovery+ proporranno in diretta anche la seconda prova cronometrata della discesa femminile. OA Sport proporrà la Diretta Live testuale di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Mercoledì 28 gennaio

Ore 10.30 prima prova discesa femminile Crans Montana

Giovedì 29 gennaio

Ore 10.00 seconda prova discesa femminile Crans Montana

Venerdì 30 gennaio

Ore 10.00 discesa femminile Crans Montana

Ore 12.00 prima prova discesa maschile Crans Montana

Sabato 31 gennaio

Ore 11.00 superG femminile Crans Montana

Ore 12.00 seconda prova discesa maschile Crans Montana

Domenica 1 febbraio

Ore 11.00 discesa maschile Crans Montana

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , RaiSport HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 2, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport