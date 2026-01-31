Coppa del MondoLive SportSci AlpinoSport Invernali
LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: Brignone attende un riscontro nella velocità
Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG femminile in programma a Crans Montana (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 11.00, ci saranno 50 atlete da 15 Paesi.
In casa Italia saranno otto le azzurre al via della gara odierna sulle 50 partenti: Roberta Melesi scatterà col 2, Elena Curtoni con l’8, Federica Brignone col 9, Sofia Goggia col 13, Laura Pirovano col 20, Asja Zenere col 33, Nicol Delago col 42 e Nadia Delago col 46.
Si tratta dell’ultimo superG (nonché dell’ultima gara) prima delle Olimpiadi: nella classifica di specialità guida l’azzurra Sofia Goggia con 200 punti, davanti alla statunitense Lindsey Vonn, seconda con 190, ed alla neozelandese Alice Robinson, terza con 180.
Nella graduatoria generale comanda la statunitense Mikaela Shiffrin, oggi assente, con 1133 punti. L’atleta meglio piazzata tra quelle in gara in Svizzera è la tedesca Emma Aicher, terza con 684, mentre Sofia Goggia si attesta in nona posizione con 506.
Il superG femminile in programma a Crans Montana (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 11.00: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 10.40 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!