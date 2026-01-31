LIVE Ciclocross, Mondiali juniores femminili 2026 in DIRETTA: Giorgia Pellizotti punta in alto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali juniores femminili di ciclocross 2026. Ad Hulst (Olanda) entra nel vivo la rassegna internazionale con la prima di sei gare individuali che animeranno il fine settimana. L’Italia si affida a Giorgia Pellizotti, tra le più in forma in Coppa del Mondo e tra le accreditate ad agguantare quantomeno un posto sul podio. L’azzurra sfiderà in primis la francese Lisa Revol, ma attenzione alle possibili sorprese.

Pellizotti, classe 2008 ed astro nascente del ciclocross italiano, sta vivendo una stagione da assoluta protagonista. L’azzurra ha conquistato le prestigiose vittorie a Benidorm ed Hoogerheide, piazzandosi al secondo posto della classifica di Coppa del Mondo. Per l’Italia al via con velleità di strappare un ottimo risultato anche Elisa Bianchi, Nicole Azzetti e Nicole Righetto. Squadra tricolore che potrà recitare un ruolo da assoluta protagonista nella competizione iridata.

Le cugine d’oltralpe saranno il primo ostacolo per le azzurre. Detto di Revol, lotteranno per il podio Laly Pichon, Zèlie Lambert e Lucie Elizalde. Temibili come di consueto le olandesi Nynke Jochems, Isis Versluis e Rianne Nieuwenhuis. Possibili outsiders la svizzera Shana Huber, la svedese Greta Andersson, la canadese Alexa Havilan e l’americana Ada Watson. Durante la gara previsti circa 6 gradi ed una leggerissima pioggia.

La gara juniores femminile dei Mondiali di ciclocross 2026 di Hulst inizierà alle 11.05. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!