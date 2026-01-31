LIVE Skicross, Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Galli e Deromedis ci riprovano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di gara-2 di Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di freestyle, specialità skicross, 2025/2026. Sulle nevi italiane va in scena gli azzurri cercano di affinare la condizione in vista degli imminenti Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Dopo la splendida vittoria Jole Galli vuole continuare a sognare, mentre Simone Deromedis va a caccia del podio a margine di un difficoltoso avvio di stagione. Le fasi finali inizieranno alle 12.30.

Al mattino si terranno le qualificazioni con otto azzurri al via. Con Deromedis ci saranno Dominik Zuech, Edoardo Zorzi, Yanick Gunsch, Federico Tomasoni, Davide Cazzaniga, Paolo Piccolo e Filippo Rossi. Cercherà il back-to-back il tedesco Florian Wilmsmann, che nella gara del venerdì ha preceduto i connazionali Corner Renn e Tim Hronek. Occhi puntati anche sullo svizzero Ryan Regez, sullo svedese David Mobaerg, sul canadese Reece Howden, e sui francesi Youn Duplessis-Kergomard , Melvin Tchiknavorian e Nicolas Raffort.

In campo femminile tre le italiane al via delle qualifiche con Jole Galli capofila seguita da Andrea Chesi e Nathalie Bernard. Le francesi Marielle Berger-Sabbatel e Jada Grillet Aubert, e la canadese Marielle Thompson, proveranno ad insidiare Galli nel tentativo di rendere arduo il sogno doppietta all’azzurra. Cerca il riscatto la svedese Sandra Naeslund, prematuramente eliminata in gara-1, mentre la tedesca Daniela Maier tenterà di rosicchiare altri punti in classifica generale alla fuoriclasse scandinava.

Gara-2 di Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di skicross 2025/2026, inizierà alle 12.30.