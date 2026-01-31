LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: test decisivo per poter svolgere la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera maschile di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Non è iniziato bene il fine settimana dedicato alle prove velocità maschili e femminili a Crans Montana ma oggi il tempo dovrebbe dare una tregua e permettere agli organizzatori di rispettare il programma fissato con la prima della discesa libera maschile nella prima parte della mattinata e con il SuperG femminile nella seconda parte. La prova maschile è fondamentale per la disputa della discesa libera di domani che è l’ultima prima del trasferimento a Bormio per la discesa olimpica.

In casa Italia, l’attenzione è inevitabilmente rivolta a Giovanni Franzoni, reduce da due fine settimana che hanno cambiato la sua carriera con il doppio successo (e triplo podio) a Wengen e Kitzbuehel). La vittoria autoritaria in SuperG e il podio conquistato in discesa a Wengene la splendida vittoria nella mitica discesa libera di Kitzbuehel, hanno acceso i riflettori sul giovane azzurro, confermandone il potenziale anche ai massimi livelli della velocità. A Crans Montana, a una settimana dalla discesa libera olimpica a Bormio, l’azzurro chiede conferme.

Il quadro generale della specialità resta estremamente competitivo. Ogni gara ha fin qui raccontato una storia diversa, con vincitori sempre nuovi e distacchi spesso contenuti. In questo scenario variegato spicca comunque la figura di Marco Odermatt, che pur senza monopolizzare le vittorie ha costruito un margine importante in classifica, con un vantaggio superiore ai cento punti sul primo inseguitore, quando mancano comunque quattro discese libere alla fine della stagione. Un segnale chiaro della sua straordinaria costanza e della capacità di essere sempre protagonista, indipendentemente dalle condizioni e dai tracciati.

In discesa libera la supremazia dell’elvetico emerge in modo ancora più netto. Il leader della classifica generale ha messo la propria firma su tre delle cinque gare fin qui disputate. Alle sue spalle c’è il compagno di squadra Franjo von Allmen e poi un tris azzurro con Paris e Franzoni appaiati e Schieder al quinto posto, a conferma della grandissima stagione che stanno disputando gli specuialisti azzurri della velocità.

Tra le assenze spicca quella di Vincent Kriechmayr, una rinuncia tutt’altro che casuale per concentrare al massimo la preparazione in vista delle decisive gare olimpiche di Bormio. Il primo al via sarà Stefan Rogentin, uno dei cinque svizzeri inseriti nei primi due gruppi di merito. Subito dopo toccherà a Sejersted, poi Aleksander Aamodt Kilde pronto al rientro: il norvegese, vincitore della Coppa nel 2019/20, scatterà con il pettorale 18. In avvio anche Muzaton, reduce dal sorprendente terzo posto di Kitzbühel, seguito da Crawford, Murisier e dall’uomo che solo pochi giorni fa ha dominato la Streif. A seguire ci sarà Giovanni Franzoni, primo degli otto italiani al via, poi Marco Odermatt, Allegre, il terzetto rossocrociato formato da Hintermann, Monney e von Allmen, quest’ultimo chiamato al riscatto dopo la delusione di Kitzbühel, lui che aveva trionfato a Crans-Montana un anno fa. Dopo Cochran-Siegle, toccherà a Florian Schieder e Dominik Paris. Mattia Casse partirà con il 19, Christof Innerhofer con il 23, mentre oltre la top 30 scatteranno Guglielmo Bosca (33), Benjamin Alliod (41) e Gregorio Bernardi, pronto al rientro in Coppa del Mondo con il pettorale 61.

