Sport in tv oggi (sabato 10 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 10 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno in un’imperdibile esibizione a Seoul: chi riuscirà a spuntarla nel primo confronto stagionale tra il numero 2 e il numero 1 del mondo, con vista sugli Australian Open? I tornei tennistici della settimana propongono le semifinali: Lorenzo Musetti andrà a caccia dell’atto conclusivo nell’ATP 250 di Hong Kong (se la dovrà vedere con il russo Andrey Rublev), senza dimenticarsi di Brisbane, Auckland e della United Cup.

Abbuffata di discipline invernali a meno di un mese dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: lo sci alpino proporrà la discesa libera femminile a Zauchensee e il gigante maschile ad Adelboden, lo snowboard regalerà il PGS di Scuol, il biathlon offrirà l’inseguimento maschile e la staffetta femminile a Oberhof, gli Europei di speed skating entreranno nel vivo, senza dimenticarsi di bob, slittino, combinata nordica, salto con gli sci, sci freestyle, mentre lo sci di fondo osserverà un turno di riposo.

Incominciano gli Europei di pallanuoto maschile (ma bisognerà aspettare per vedere in vasca l’Italia), gli appassionati di atletica potranno gustarsi i Mondiali di Cross (anche se la nostra Nazionale ha deciso di non prendere parte all’evento) e ci sarà spazio anche per un po’ di motori con il GP di Città del Messico per quanto riguarda la Formula E.

Da seguire, come sempre, la ricca proposta dei campionati nazionali di basket, volley, pallamano, calcio a 5, rugby e la consueta abbuffata di calcio tra Coppa d’Africa, Serie A, Serie B, Serie C, FA Cup e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 10 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 10 gennaio

00.00 TENNIS – United Cup, semifinali (diretta tv su Super Tennis in alternanza con il WTA 500 di Brisbane, il WTA 250 di Auckland, Sinner-Alcaraz; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

01.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Moguls maschile/femminile a Val St. Come (diretta streaming su Discovery+)

02.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto femminile a Hong Kong, gara individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

02.00 TENNIS – WTA 500 Brisbane, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max; diretta tv su Super Tennis in alternanza con il WTA 250 di Auckland, Sinner-Alcaraz e la United Cup; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Malesia Open (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 TENNIS – ATP 250 Brisbane, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

05.30 TENNIS – WTA 250 Auckland, semifinali (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta tv su Super Tennis in alternanza con il WTA 500 di Brisbane, Sinner-Alcaraz e la United Cup; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

06.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada maschile/femminile a Fujairah, gare individuali (non è prevista diretta tv/streaming)

08.00 TENNIS (esibizione) – Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz, a Seoul (diretta tv su Sky Sport Uno, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; differita tv su TV8 dalle ore 22.00; differita streaming su tv8.it dalle ore 22.00)

08.30 TENNIS – ATP 250 Hong Kong, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 10.30; diretta tv su Sky Go, NOW dalle ore 10.30; diretta tv su Tennis Tv). Musetti-Rublev (ore 08.30)

09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto maschile a Parigi, gara individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Scuol, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile a St. Moritz (diretta streaming sul canale di IBSF)

09.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Otepaeae, HS97 (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile ad Adelboden, prima manche (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

10.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen femminile a Otepaeae, HS97 (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

11.00 SCHERMA (Grand Prix) – Sciabola maschile a Tunisi, turni preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 SNOOKER – Welsh Open, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile a Zauchensee (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

11.50 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Winterberg, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

12.00 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile a Oberhof (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

12.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS94 femminile a Ljubno (diretta streaming su Discovery+)

12.40 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Otepaeae, 10 km (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

12.45 PALLANUOTO (Europei) – Israele-Spagna (diretta streaming su European Aquatics Tv)

13.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Scuol, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)

13.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a St. Moritz (diretta streaming sul canale di IBSF)

13.10 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Winterberg, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

13.15 CALCIO (FA Cup inglese, 32mi di finale) – Quattro partite: Cheltenham-Leicester, Everton-Sunderland, Macclesfield-Crystal Palace, Wolverhampton-Shrewsbury (diretta streaming su Discovery+, DAZN)

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile ad Adelboden, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen femminile a Otepaeae, 5 km (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

14.00 SPEED SKATING – Europei a Tomaszow Mazowiecki, seconda giornata (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+, canale YouTube di ISU)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Oviedo-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)

14.00 RUGBY (Serie A) – Rugby Lyons-Emilia (diretta streaming su The Rugby Channel)

14.00 RUGBY (Champions Cup) – Bulls-Bristol (diretta streaming su EPCR Tv)

14.00 RUGBY (Challenge Cup) – Tre partite: Montauban-Black Lion, Newcastle Red Bulls-USA Perpignan (diretta streaming su EPCR Tv)

14.15 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Zakopane, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

14.25 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta femminile a Oberhof (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.28 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Winterberg, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

14.30 FORMULA E – GP Città del Messico, prove libere 2 (diretta streaming su Discovery+)

14.30 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Brescia-Trento (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Renate (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Vicenza-Ospitaletto (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Latina-Trapani (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Torres-Campobasso (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 RUGBY (Serie A) – Due partite: Fiamme Oro-Colorno, Padova-Mogliano (diretta streaming su The Rugby Channel)

15.00 CALCIO (Serie A) – Como-Bologna (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Udinese-Pisa (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Avellino-Sampdoria (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

15.00 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Bari (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

15.00 CALCIO (Serie B) – Virtus Entella-Monza (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

15.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Catanzaro (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

15.00 CALCIO (Serie B) – Reggiana-Venezia (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Spezia (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

15.00 RUGBY (Serie A) – Rovigo-Viadana (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, The Rugby Channel)

15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A1) – Brixen-Nuoro (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.15 PALLANUOTO (Europei) – Francia-Ungheria (diretta streaming su European Aquatics Tv)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – St. Pauli-Lipsia (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Werder Brema-Hoffenheim, Friburgo-Amburgo, Heidenheim-Colonia, Union Berlino-Mainz (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 CALCIO (Coppa di Francia, sedicesimi di finale) – Due partite: Angers-Tolosa, Orleans-Monaco (diretta streaming su Como Tv)

15.30 HOCKEY GHIACCIO (Serie A, semifinale scudetto) – Asiago-Cortina (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.45 ATLETICA (Mondiali Cross) – Staffetta mista (diretta streaming su World Athletics)

15.52 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Winterberg, seconda manche (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN, canale di FIL Luge)

16.00 CALCIO (FA Cup inglese, 32mi di finale) – Dieci partite: Boreham Wood-Burton, Burnley-Millwall, Doncaster-Southampton, Fulham-Middlesbrough, Ipswich-Blackpool, Manchester City-Exeter, Newcastle-Bournemouth, Salford-Swindon, Sheffield Wed-Brentford, Stoke City-Coventry (diretta streaming su Discovery+, DAZN)

16.10 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – Super Team maschile HS140 a Zakopane (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Alaves (diretta streaming su DAZN)

16.15 RUGBY (Champions Cup) – Clermont-Glasgow (diretta streaming su EPCR Tv)

16.15 RUGBY (Challenge Cup) – Due partite: Cardiff-Racing 92, Lions-Lione (diretta streaming su EPCR Tv)

16.20 ATLETICA (Mondiali Cross) – Under 20 femminile (diretta streaming su World Athletics)

16.40 FORMULA E – GP Città del Messico, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

16.55 ATLETICA (Mondiali Cross) – Under 20 maschile (diretta streaming su World Athletics)

17.00 CALCIO (Coppa d’Africa, quarti di finale) – Algeria-Nigeria (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.tv)

17.15 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Pescara (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Inter U23 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Ravenna-Forlì (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Foggia (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Crotone-Altamura (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile/femminile a Snowmass (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)

17.35 ATLETICA (Mondiali Cross) – Seniores femminile (diretta streaming su World Athletics)

18.00 CALCIO (Serie A) – Roma-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO (Coppa di Francia, sedicesimi di finale) – Avranches-Strasburgo (diretta streaming su Como Tv)

18.00 BASKET (Serie A) – Reggio Emilia-Sassari (diretta streaming su LBA Tv)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Due partite: Tortona-Campobasso, Schio-Broni (diretta streaming su Flima Tv)

18.00 PALLANUOTO (Europei) – Malta-Montenegro (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Erice-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Sette partite: Catania-Sala Consilina, Eboli-Genzano, Pomezia-L84 Torino, Napoli-Active Network, Cosenza-CDM Futsal, Sandro Abate-Roma 1927, Mantova-Capurso (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

18.20 ATLETICA (Mondiali Cross) – Seniores maschile (diretta streaming su World Athletics)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Girona-Osasuna (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Stoccarda (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 VOLLEY (Superlega) – Cuneo-Grottazzolina (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.30 RUGBY (Champions Cup) – Due partite: Leinster-Stade Rochelais, Sale Sharks-Sharks (diretta streaming su EPCR Tv)

18.30 RUGBY (Challenge Cup) – Benetton-Dragons (diretta streaming su EPCR Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Cassano-Ferrara (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.45 CALCIO (FA Cup inglese, 32mi di finale) – Quattro partite: Bristol City-Watford, Cambridge United-Birmingham, Grimsby-Weston super Mare, Tottenham-Aston Villa (diretta streaming su Discovery+, DAZN)

19.00 BASKET (NBA) – Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves (diretta streaming su NBA League Pass)

19.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Boston Bruins-New York Rangers (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Leno-Mestrino, Mezzocorona-Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 CALCIO (Serie B) – Cesena-Empoli (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

20.00 CALCIO (Coppa d’Africa, quarti di finale) – Egitto-Costa d’Avorio (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.tv)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV Eindhoven-Excelsior (diretta streaming su Como Tv)

20.00 BASKET (Serie A) – Trapani-Trento (diretta streaming su LBA Tv)

20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 HOCKEY GHIACCIO (Serie A, semifinale scudetto) – Ritten-Vipiteno (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – San Giovanni in Marignano-Macerata (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.30 PALLANUOTO (Europei) – Paesi Bassi-Serbia (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Torino (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (FA Cup inglese, 32mi di finale) – Charlton-Chelsea (diretta streaming su Discovery+, DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Valencia-Elche (diretta streaming su DAZN)

21.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile a Buttermilk (diretta streaming su Discovery+)

21.00 RUGBY (Champions Cup) – Due partite: Leicester Tigers-Bayonne, Scarlets-Section Paloise (diretta streaming su EPCR Tv)

21.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Bol On Ice (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

21.05 FORMULA E – GP Città del Messico, gara (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

21.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Pittsburgh Penguins-Calgary Flames (diretta streaming su DAZN)

22.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Due partite: Colorado Avalanche-Columbus Blue Jackets, San José Sharks-Dallas Stars (diretta streaming su DAZN)

