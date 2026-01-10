LIVE Biathlon, Inseguimento Oberhof 2026 in DIRETTA: Tommaso Giacomel a caccia del primato in classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento maschile di Oberhof, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di biathlon 2026. Il 2026 del biathlon è iniziato in una delle location storiche di questo sport, da molti considerata come ‘l’università del biathlon’.

Il circuito maschile riparte dalla strepitosa vittoria di Tommaso Giacomel, che nella giornata di giovedì ha vinto la sprint nonostante un errore nella serie a terra. Grazie a questo successo il fuoriclasse azzurro partirà davanti a tutti ed andrà a caccia della prima doppietta in carriera in Coppa del Mondo. L’italiano insegue anche il prestigioso traguardo del pettorale giallo: la vittoria della sprint ha portato Giacomel a sole 39 lunghezze da Johan-Olav Botn, assente nella tappa di Oberhof. Per raggiungere il primato della generale l’azzurro dovrà terminare nelle prime sette posizioni, per poi guardare al piazzamento di Eric Perrot.

Oltre a Giacomel ci saranno altri 3 italiani presenti al via di quest’inseguimento: Lukas Hofer, Patrick Braunhofer e Didier Bionaz. Hofer riparte dall’ottima nona posizione della sprint, dove ha dimostrato di aver completamente recuperato dall’influenza e di essere in buona condizione fisica. L’azzurro ha chiuso a 44″ dal connazionale, ottenendo la prima top 10 stagionale a livello individuale. Braunhofer e Bionaz scatteranno rispettivamente dalla ventiquattresima e dalla trentaseiesima posizione e proveranno a chiudere nuovamente a punti.

Il primo inseguitore di Giacomel sarà Philipp Nawrath che ha chiuso la sprint a 13″ di ritardo. Alle spalle del tedesco scatterà Johannes Dale-Skjvedal (+25″), seguito da vicino da un terzetto composto da Sebastian Samuelsson, Martin Uldal ed Eric Perrot (+32″).

