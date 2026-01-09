LIVE Sinner-Alcaraz, Esibizione Seul 2026 in DIRETTA: primo antipasto in vista degli Australian Open

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di esibizione tra i due alieni del tennis mondiale. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano per la prima volta nel 2026 per prepararsi al meglio per l’Australian Open, primo torneo stagionale del Grande Slam, ovviamente obiettivo di entrambi.

Il cachet che dovrebbero percepire dagli organizzatori di questa fantomatica esibizione a Seul dovrebbe essere di ben due milioni di euro, anche se non sono arrivate notizie ufficiali che confermino la cifra. Parliamo di una cifra che, se dovesse essere vera, sarebbe leggermente inferiore rispetto al montepremi dell’Australian Open: infatti, chi dovesse vincere lo slam di Melbourne, si accaparrerebbe ben 2,4 milioni di euro.

Quella tra Sinner e Alcaraz, non c’è bisogno di dirlo, è una sfida che regala spettacolo alla sola lettura dei nomi. Ricordiamo che i due mostri del tennis si sono affrontati nelle ultime tre finali slam di fila, senza dimenticare l’atto conclusivo giocatosi a Torino alle ATP Finals. Probabile che anche quest’anno vada in questa direzione, con le finali slam che potrebbero essere già prenotate a nome di Sinner e di Alcaraz, pronti a lasciare solo le briciole ai loro avversari.

Il match tra Sinner e Alcaraz inizierà alle 8.00 (orario italiano) e verrà disputato Insipire Arena, nell’esibizione chiamata Hyundai Card Super Match e che è pronta a regalarci spettacolo. Non possiamo dire chi è favorito sull’altro, possiamo solo goderci la prima sfida dell’anno tra i due leader del tennis mondiale. Segui il match in Diretta e in Live, punto dopo punto, grazie alla cronaca testuale di OA Sport. Buon divertimento a tutti!