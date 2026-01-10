LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: azzurre per stupire senza Wierer e Vittozzi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della staffetta femminile dal tempio di Oberhof, si avvia alla conclusione con la prima gara a squadre anche la 4^ tappa di Coppa del Mondo 2025-2026!

L’Italia è fortemente rimaneggiata, e ci sta che sia così dopo che ad Oestersund era arrivato il primo podio stagionale proprio in questo format, che tanto in passato ha regalato alla nostra squadra. Senza Wierer e Vittozzi, impegnate in sessioni di allenamento in vista dei Giochi olimpici, schieriamo un equipaggio in forma ed equilibrato formato da Rebecca Passler, Michela Carrara, Linda Zingerle ed Hannah Auchentaller.

Obiettivo top 5 per le azzurre, con la Francia che si presenta all’appuntamento femminile a squadre con l’onere di essere la favoritissima (Jeanmonnot, Michelon, Braisaz, Simon) mentre è la Svezia a recitare il ruolo di antagonista di lusso con Magnusson, Heidenberg, Hanna ed Elvira Oeberg. Norvegia che si offre come terza scelta con Johansen, Tandrevold, Knotten e Kirkeeide mentre la Cechia non pare avere le carte in regola per provarci per il podio. Occhio anche alla Germania che schiera Grotian,Tannheimer, Hettich e Preuss.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della staffetta femminile dal tempio del biathlon di Oberhof, si comincia alle ore 14.25 e non ve la racconteremo chilometro dopo chilometro: vi aspettiamo!