Su che canale vedere in tv Sinner-Alcaraz, Seul 2026: orario esatto, programma in chiaro, streaming

L’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si affronteranno alla Incheon Inspire Arena di Seul (Corea del Sud), nell’incontro d’esibizione denominato “Hyundai Card Super Match“, in programma sabato 10 gennaio, a partire dalle ore 8.00 italiane.

I primi due tennisti del ranking ATP quest’anno hanno fatto la scelta comune di non disputare incontri ufficiali prima degli Australian Open, rimandando l’esordio direttamente al torneo del Grand Slam in programma a Melbourne da domenica 18 gennaio a domenica 1° febbraio.

La diretta tv di Sinner-Alcaraz, per lo Hyundai Card Super Match, sarà fruibile su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà disponibile su SuperTenniX, Sky Go, NOW, infine la Diretta Live testuale del match d’esibizione sarà assicurata da OA Sport. Differita alle 22.00 su TV8 HD e tv8.it.

CALENDARIO HYUNDAI CARD SUPER MATCH 2026

Sabato 10 gennaio – Incheon Inspire Arena di Seul (Corea del Sud)

Ore 8.00 italiane: Jannik Sinner (Italia) – Carlos Alcaraz (Spagna)

PROGRAMMA HYUNDAI CARD SUPER MATCH 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta Live testuale: OA Sport.