LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Vinatzer cerca il riscatto, De Aliprandini si gioca le Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma e la startlist del gigante di Adelboden

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom gigante maschile in programma ad Adelboden (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza nella prima manche, a partire dalle ore 10.30, ci saranno 70 atleti da 25 Paesi. Seconda manche, con inversione dei migliori 30, dalle ore 13.30.

In casa Italia saranno sei gli azzurri al via nella prima manche della gara odierna sui 70 totali al cancelletto di partenza: Alex Vinatzer partirà col 10, Luca De Aliprandini col 19, Filippo Della Vite col 27, Giovanni Franzoni col 47, Tobias Kastlunger col 58 e Simon Talacci col 65.

Si tratta del penultimo slalom gigante prima delle Olimpiadi: Vinatzer, inserito al momento nel secondo gruppo di merito, punta a scalare la World Cup Starting List per provare a partire tra i primi 7 ai Giochi, mentre Luca De Aliprandini cerca una buona prestazione per ottenere la convocazione per Milano Cortina 2026.

Lo slalom gigante maschile in programma ad Adelboden (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 10.30 con la prima manche (seconda run dalle ore 13.30): OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 10.00, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!