LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: Ghiotto in gara nei 5000

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della seconda giornata del Campionato Europeo di speed skating 2026 in programma a Tomaszów Mazowiecki in Polonia. Da venerdì 9 a domenica 11 gennaio l’anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, ospita gli Europei 2026 di speed skating su singole distanze, primo grande appuntamento continentale della nuova stagione e, soprattutto, una tappa di avvicinamento cruciale alle Olimpiadi di Milano Cortina, in programma tra poco più di un mese. La rassegna europea apre ufficialmente il 2026 del pattinaggio di velocità e lo fa in un contesto particolare, nel quale molte nazionali stanno privilegiando il lavoro in prospettiva olimpica rispetto alla ricerca del picco di forma immediato.

La seconda giornata degli Europei di speed skating su singole distanze di Tomaszów Mazowiecki entra nel vivo con un programma concentrato e di grande spessore tecnico, che promette di offrire indicazioni più nette rispetto all’esordio. Sabato il ghiaccio polacco ospiterà quattro prove, con riflettori inevitabilmente puntati sui 5000 metri maschili, la gara di cartello dell’intera giornata. È proprio sulla distanza lunga che l’Italia si gioca le maggiori ambizioni, affidandosi a Davide Ghiotto, uno dei riferimenti europei del fondo e tra i favoriti per le medaglie nonostante una condizione non ancora rifinita. Il campione veneto, bronzo olimpico e più volte sul podio iridato, utilizza questa rassegna continentale come tappa di passaggio verso l’obiettivo principale della stagione, le Olimpiadi di Milano Cortina. La sensazione è che il cronometro non rappresenti l’unico parametro di giudizio: più che il tempo assoluto, conteranno le sensazioni e la capacità di gestire il ritmo gara dopo settimane di lavoro intenso.

L’assenza di diversi big internazionali rende comunque la prova dei 5000 metri più aperta del consueto e offre a Ghiotto un contesto favorevole per misurarsi con una concorrenza meno affollata, ma comunque qualificata. Sarà una gara chiave anche per valutare lo stato complessivo del settore maschile italiano del fondo, in vista delle scelte olimpiche ormai imminenti. Il programma si aprirà alle 14:00 con il Team Sprint maschile, specialità esplosiva e sempre più rilevante anche in ottica futura, nella quale l’Italia cerca conferme sul piano dell’affiatamento e della velocità pura. Alle 14:25 spazio ai 500 metri femminili, con Serena Pergher chiamata a dare continuità ai progressi mostrati in Coppa del Mondo, in una distanza dove la crescita azzurra passa soprattutto dalla capacità di essere competitive sul primo rettilineo.

Cuore della giornata alle 15:03 con i 5000 metri maschili, prima di chiudere alle 16:21 con i 1500 metri femminili, prova di equilibrio tra velocità e resistenza nella quale Francesca Lollobrigida potrà raccogliere indicazioni preziose sul proprio stato di forma, senza l’assillo del risultato a tutti i costi. La seconda giornata degli Europei di Tomaszów Mazowiecki si presenta dunque come un passaggio chiave del weekend: meno sperimentale rispetto alla prima, ma ancora inserita in un percorso di costruzione verso Milano Cortina. In questo contesto, ogni giro di pista assume un peso specifico rilevante, soprattutto per chi, come Ghiotto, è chiamato a essere punto fermo dello speed skating azzurro anche sul palcoscenico olimpico.

