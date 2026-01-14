Sport in tv oggi (mercoledì 14 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 14 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Jannik Sinner tornerà in campo per prendere parte al One Point Slam: sul cemento di Melbourne ci sarà spazio per un torneo aperto a 48 giocatori (tra cui alcuni amatori), con partite che si giocheranno su un punto secco e con in palio un milione di dollari australiani. Contestualmente proseguiranno i tornei tennistici della settimana con il secondo turno tra Adelaide, Auckland, Hobart e ci sarà spazio per le qualificazioni degli Australian Open.

Gli amanti delle discipline invernali potranno divertirsi con la staffetta femminile di biathlon a Ruhpolding, con lo slalom parallelo a squadre di snowboard a Bad Gastein e con la prima giornata degli Europei di pattinaggio artistico in quel di Sheffield (spazio ai short program delle coppie e delle donne), mentre l’annunciata prova cronometrata della discesa libera maschile di Wengen è stata cancellata e si tornerà sulle nevi svizzere soltanto nella giornata di giovedì.

Proseguiranno gli Europei di pallanuoto e poi spazio a un’intensa serata con la Champions League di volley femminile (scenderanno in campo Scandicci e Milano), l’Eurolega di basket, il turno della Superlega di volley femminile e le coppe europee minori di pallavolo e basket. Ricco piatto calcistico tra i recuperi di Serie A, le semifinali di Coppa d’Africa, le semifinali della Coppa di Lega inglese, gli ottavi di finale della la Coppa del Re spagnola e la Bundesliga tedesca.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 14 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 14 gennaio

Dalle 23.30 di martedì 13 gennaio TENNIS – ATP 250 Auckland, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei ATP/WTA della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv): Darderi-Tabilo (secondo match dalle ore 23.30 di martedì 13 gennaio)

00.00 TENNIS – Australian Open, secondo turno delle qualificazioni (diretta streaming su Discovery+). Zeppieri-Holt (ore 00.00), Bronzetti-Stoiana (ore 00.00), Travaglia-Landaluce (secondo match dalle ore 00.00), Maestrelli-Seyboth Wild (terzo match dalle ore 00.00), Passaro-Boyer (terzo match dalle ore 00.00), Stefanini-Osuigwe (terzo match dalle ore 00.00), Ambrosio-Korpatsch (quarto match dalle ore 00.00), Cinà-Vallejo (quinto match dalle ore 00.00)

01.00 TENNIS – ATP 250 Adelaide, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei ATP/WTA della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Vavassori-Vukic (terzo match dalle ore 01.30 e non prima delle ore 05.30), Bolelli/Vavassori-Johnson/Zielinski (quinto match dalle ore 01.30)

01.00 TENNIS – WTA 500 Adelaide, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei ATP/WTA della settimana; diretta tv su Super Tennis, in alternanza con il WTA 250 di Hobart; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

01.00 TENNIS – WTA 250 Hobart, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei ATP/WTA della settimana; diretta tv su Super Tennis, in alternanza con il WTA 500 di Adelaide; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Cocciaretto-Li (ore 01.00)

05.00 DAKAR – Decima tappa: Bivouac Refuge-Bisha (sintesi su Sky Sport Arena, Eurosport, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW alle ore 23.00)

05.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open India (diretta streaming su BWF Tv)

07.00 TENNIS (esibizione) – Elina Svitolina-Amanda Anisimova (diretta streaming su Discovery+)

Secondo evento dalle ore 07.00 TENNIS – One Point Slam a Melbourne, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN, YouTube Eurosport Italia)

12.30 PALLANUOTO (Europei) – Malta-Ungheria (diretta streaming su European Aquatics Tv)

13.55 PATTINAGGIO ARTISTICO (Europei) – Coppie d’artistico a Sheffield, short program (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 15.10; diretta streaming su Rai Play dalle ore 15.10; diretta streaming integrale su Discovery+)

14.00 SNOOKER – The Masters, primo turno (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta femminile a Ruhpolding (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

14.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slalom parallelo a squadre a Bad Gastein, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, semifinale) – Renate-Latina (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.15 PALLANUOTO (Europei) – Paesi Bassi-Spagna (diretta streaming su European Aquatics Tv)

16.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slalom parallelo a squadre a Bad Gastein, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

17.00 BASKET (Eurocup) – Turk Telekom-London Lions (diretta streaming su Euro League Tv)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – VakifBank Istanbul-Alba Blaj (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Europei) – Donne a Sheffield, short program (diretta streaming su Rai Play Sport 1 dalle ore 21.00; diretta streaming integrale su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

18.00 PALLANUOTO (Europei) – Francia-Montenegro (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Scandicci-Le Cannet (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Resovia-Levallois Parigi (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, semifinale) – Ternana-Potenza (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Coppa d’Africa, semifinale) – Senegal-Egitto (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)

18.30 CALCIO (Serie A) – Napoli-Parma (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Wolfsburg-St. Pauli (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Ahli-Al Taawon (diretta streaming su Como Tv)

19.00 BASKET (Eurocup) – Tre partite: Aris Salonicco-Hapoel Gerusalemme, Buducnost-Lietkabelis, Ulm-Chemnitz (diretta streaming su Euro League Tv)

19.15 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Valencia-Venezia (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

19.15 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Fehervar AV19-Bolzano (diretta streaming su DAZN)

19.30 BASKET (Eurolega) – Partizan Belgrado-Olympiacos (diretta streaming su Euro League Tv)

19.30 BASKET (Eurocup) – JL Bourg-Besiktas (diretta streaming su Euro League Tv)

19.30 VOLLEY (Superlega) – Milano-Piacenza (diretta streaming su VBTV, DAZN)

19.45 CALCIO (Coppa del Portogallo, quarti di finale) – Fafe-Braga (diretta streaming su Como Tv)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Milano-Zeleznicar (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (CEV Cup, ritorno ottavi di finale) – Chieri-Vandoeuvre Nandy (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Challenge Cup, ritorno ottavi di finale) – Vallefoglia-Fatum Nyiregyhaza (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 BASKET (Eurocup) – Venezia-Slask Wroclaw (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

20.00 BASKET (Europe Cup) – Reggio Emilia-KK Bosna (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Bourges-Schio (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.30 PALLANUOTO (Europei) – Israele-Serbia (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.30 BASKET (Europe Cup) – Sassari-Saragozza (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Cuneo-Perugia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Grottazzolina-Civitanova (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Verona-Padova (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Modena-Trento (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – LKS Lodz-Zeren Spor Ankara (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Colonia-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Due partite: Hoffenheim-Borussia Moenchengladbach, Lipsia-Friburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

20.45 CALCIO (Serie A) – Inter-Lecce (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Premiership scozzese) – Falkirk-Celtic Glasgow (diretta streaming su Como Tv)

21.00 CALCIO (Coppa d’Africa, semifinale) – Nigeria-Marocco (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)

21.00 CALCIO (Coppa di Lega inglese, semifinale) – Chelsea-Arsenal (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Coppa del Re, ottavi di finale) – Tre partite: Betis Siviglia-Elche, Alaves-Rayo Vallecano, Albacete-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.00 SNOOKER – The Masters, primo turno (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

LA DIRETTA LIVE DEL ONE POINT SLAM 2026 DALLE 9.30