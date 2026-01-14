LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann può sorprendere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Sheffield in Gran Bretagna. La rassegna continentale prosegue con il programma corto femminile, secondo segmento di gara in programma dopo le coppia di artistico. Quella di Sheffield si annuncia come uno degli appuntamenti più imprevedibili degli ultimi anni per quanto riguarda la gara individuale femminile. Il quadro che emerge alla vigilia è tutt’altro che lineare: a meno di un mese dai Giochi condizione fisica, continuità agonistica e tenuta mentale sembrano destinate a incidere almeno quanto il valore tecnico puro, aprendo scenari difficili da decifrare anche per gli addetti ai lavori.

Il gruppo delle possibili protagoniste è infatti diviso tra atlete in piena ascesa e altre costrette a convivere con rientri graduali dopo lunghi stop. Una miscela che rende la competizione potenzialmente “aperta”, pronta a premiare chi saprà interpretare al meglio due programmi puliti e gestiti con lucidità. In questo contesto, il ruolo di outsider potrebbe rivelarsi decisivo quanto quello delle favorite dichiarate. Difficile immaginare una difesa del titolo per Niina Petrokina, sorprendente campionessa europea nel 2025. L’estone arriva infatti da mesi complicati, segnati da problemi fisici importanti e da un intervento al tendine d’Achille che ne ha limitato pesantemente la preparazione. Anche la presenza in gara resta legata alle risposte del ghiaccio, più che alle ambizioni di podio. Situazione simile per Loena Hendrickx, già tre volte medagliata a livello continentale: la belga ha convissuto a lungo con fastidi alla caviglia, mostrando segnali incoraggianti nella qualificazione olimpica, ma senza continuità nelle uscite successive. Le sue reali condizioni restano uno dei grandi interrogativi della rassegna.

Tra le atlete reduci da stop più o meno lunghi figurano anche Nina Pinzarrone, due volte bronzo europeo, che ha scelto di sacrificare l’intera fase del Grand Prix per concentrarsi sugli appuntamenti chiave della stagione, e Kimmy Repond, pronta a tornare in gara dopo un infortunio al piede che l’ha tenuta lontana dalle competizioni. In uno scenario così fluido, il ruolo di favorita sembra ricadere su Anastasiia Gubanova. La georgiana, già campionessa europea nel 2023 e più volte sul podio nelle edizioni successive, ha mostrato negli ultimi mesi una solidità superiore alla media, superando con regolarità i 200 punti e confermandosi affidabile nei momenti chiave. A contenderle il trono potrebbe essere però l’azzurra Lara Naki Gutmann, protagonista di una crescita evidente nell’ultimo anno.

L’atleta italiana, seguita da Gabriele Minchio, ha compiuto un salto di qualità importante, centrando più volte prestazioni sopra quota 200 e dimostrando maturità nella gestione dei programmi. La sensazione è che il vero obiettivo sia continuare su questa strada, senza caricare l’evento di pressioni eccessive: due segmenti pattinati con libertà mentale possono aprire prospettive interessanti. In quest’ottica, anche Anna Pezzetta e Sarina Joos cercheranno di ritagliarsi uno spazio, consapevoli di poter sfruttare eventuali passaggi a vuoto delle rivali più accreditate.

