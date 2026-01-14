LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: tornano Wierer e Vittozzi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della staffetta femminile di Ruhpolding. La Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026 riparte dalla Germania dopo lo spettacolare weekend di Oberhof. Gara a squadre femminile in cui l’Italia riabbraccia le stelle Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che i tecnici hanno fatto rifiatare evitando loro le fatiche nel tempio del biathlon. Non ci sarà Rebecca Passler, alle prese con i postumi di un malanno di stagione.

Italia che dunque schiererà in prima frazione Hannah Auchentaller, chiamata ad aprire la staffetta per i colori azzurri. Seconda frazione per Wierer, seguita da Michela Carrara. Chiuderà Vittozzi, autentico asso nella manica in caso di una quarta frazione in cui la compagine italiana si trovi in lotta per le posizioni che contano. Alcune nazioni decidono di schierare la formazione titolare in vista delle Olimpiadi, altre invece optano per il turnover. E’ il caso della Svezia, che nelle prime due frazioni inserisce Skottheim e Gestbloem, confermano le sorelle Hanna ed Elvira Oeberg in chiusura.

Francia che invece continua a calare il poker d’assi con Jeanmonnot, Michelon, Braisaz-Bouchet e Simon titolarissime. Dopo le recenti opache prestazioni Tandrevold è stata esclusa della staffetta norvegese, che si affida a Johansen, Arnekleiv, Knotten e Kirkeeide, mentre le padrone di casa punteranno su Voigt, Tannheimer, Hettich-Walz e Preuss. Interessante infine il quartetto finlandese composto da Hamalainen, Leinamo, Lethonen e Minkkinen.

La staffetta femminile di Ruhpolding, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026, inizierà alle 14.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!