LIVE Milano-Zeleznicar Lajkovac, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: partita da non sbagliare

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della partita di Champions League di Volley 2025-2026 che vede opposte la Numia Vero Volley Milano e lo Zeleznicar Lajkovac nella 4^ giornata del gruppo C della massima competizione europea per Club.

Dopo la sconfitta rimediata al tie-break nella tana dell’Eczacibasi Istanbul, le lombarde torneranno a giocare di fronte al proprio pubblico dell’Opiquad Arena e affronteranno la modesta compagine serba, contro cui le ragazze terribili di Coach Stefano Lavarini non dovrebbero avere particolari problemi: la terza vittoria nella massima competizione continentale dovrebbe essere ampiamente alla portata, ma è importante farlo in 3 o 4 parziali.

Portare a casa i tre punti contro il fanalino di coda sarebbe basilare, in vista dei due prossimi scontri diretti che saranno decisivi per la classifica del raggruppamento. Non dovrebbe essere quindi contemplato turnover per l’allenatore della Numia, e quindi ci aspettiamo Paola Egonu protagonista, così come Piva e Kurtagic, positive in Superlega. Classifica che vede Milano davanti a tutte con 7 punti, inseguono Eczacibasi e Olympiakos rispettivamente a 6 e 5 lunghezze di distanza. Fanalino di coda lo Zeleznicar.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della sfida che vede di fronte la Numia Vero Volley Milano e lo Zeleznicar Lajkovac nel match valido per il girone C della Champions League di Volley 2025-2026 che si giocherà a partire dalle ore 20:00. Vi aspettiamo!