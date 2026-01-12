BiathlonSport in tvSport Invernali
Coppa del Mondo biathlon Ruhpolding 2026: programma, orari, tv, streaming
La Coppa del Mondo di biathlon, disciplina che unisce sci di fondo e tiro a segno con la carabina, tornerà subito protagonista dal 14 al 18 gennaio 2026. Le gare andranno in scena sulle nevi di Ruhpolding, in Germania, una delle sedi più iconiche e tradizionali del calendario internazionale, ben conosciuta da atleti e addetti ai lavori.
Nella località bavarese è previsto un programma di gare particolarmente intenso. Le prime due giornate di gare saranno caratterizzate dalle prove a squadre: nel day-1 è prevista la staffetta femminile, mentre nel day-2 quella maschile. Venerdì 16 gennaio ci sarà la 7.5 km Sprint femminile e nel giorno successivo saranno gli uomini a competere nella gara sui due poligoni.
A completare l’appuntamento saranno i due inseguimenti: le donne daranno il via alle danze a partire dalle 12:30, mentre alle 15:00 spetterà agli uomini far calare il sipario. Non resta che godersi lo spettacolo e assistere a gare che potrebbero andare a ridisegnare le classifiche del massimo circuito.
La quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon si svolgerà quindi da mercoledì 14 a domenica 18 gennaio a Ruhpolding (Germania). Per quanto riguarda la copertura tv e streaming, non è prevista la trasmissione in chiaro: le gare saranno visibili in diretta streaming su Eurosport 1 e 2 HD, Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport. Come sempre, OA Sport garantirà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le competizioni, con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e approfondimenti.
COPPA DEL MONDO BIATHLON RUHPOLDING 2026
Mercoledì 14 gennaio
Ore 14:30 staffetta femminile a Ruhpolding (Germania)
Giovedì 15 gennaio
Ore 14:30 staffetta maschile a Ruhpolding (Germania)
Venerdì 16 gennaio
Ore 14:30 7.5 km Sprint femminile a Ruhpolding (Germania)
Sabato 17 gennaio
Ore 14:30 10 km Sprint maschile a Ruhpolding (Germania)
Domenica 18 gennaio
Ore 12:30 10 km Pursuit femminile a Ruhpolding (Germania)
Ore 15:00 12.k km Pursuit maschile a Ruhpolding (Germania)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DI BIATHLON RUHPOLDING: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurosport1 e 2 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport
Diretta testuale: OA Sport