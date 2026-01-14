LIVE One Point Slam 2026 in DIRETTA: esibizione insolita con Sinner e Alcaraz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del torneo di esibizione One Point Slam, che apre le danze alla settimana che precede l’Australian Open, primo torneo Slam dell’anno, con diversi match amichevoli che ci stanno già regalando un’ottima cornice prima del super appuntamento nel corso del quale il nostro Jannik Sinner cercherà di trionfare per il terzo anno di fila.

Il format del torneo è davvero originale, con una prima edizione più breve che è andata in scena la scorsa stagione: ci sarà il classico sorteggio del tabellone, con il primo che fa punto che passerà al turno successivo, rendendo fondamentale il servizio, visto che la prima palla in campo può fare davvero la differenza in questa situazione.

Chi servirà per prima verrà deciso dal classico gioco sasso, carta, forbici, anche nominato morra cinese nel gergo più preciso. Pur essendo una competizione di esibizione che punta a far divertire giocatori e spettatori, il montepremi è da capogiro visto che il vincitore porterà a casa un milione di dollari australiani, poco più di cinquecentomila euro.

Lo One Point Slam, che tra i suoi protagonisti vedrà anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, insieme ad altri tennisti di altissimo livello e anche molti principianti nazionali, inizierà alle 9.30, con OA Sport che vi offrirà la cronaca testuale in Diretta e in Live, alla scoperta di un format che preannuncia grande spettacolo e molti colpi di scena. Buon divertimento a tutti!