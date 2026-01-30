LIVE Sinner-Djokovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: rivincita della semifinale di due anni fa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match Sinner-Djokovic

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’azzurro Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic, valido per la seconda semifinale di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis: a Melbourne, l’italiano vuole centrare la terza finale consecutiva nel primo torneo stagionale del Grand Slam (di cui vinse l’ultimo atto nel 2024 e nel 2025).

L’azzurro non potrà raggiungere il numero 1 ATP a fine torneo, ma il match odierno mette in palio 500 punti per il ranking ATP: Sinner, alla vigilia delle semifinali deve recuperare 2150 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, e tra semifinali e finali ce ne sono a disposizione 1200. L’azzurro potrà provare ad avvicinarsi all’iberico, ma non potrà scavalcarlo.

Nel complesso sono dieci i precedenti tra Sinner e Djokovic sul circuito maggiore, con l’azzurro che è in vantaggio per 6-4 negli scontri diretti. Una volta i due si sono già incontrati agli Australian Open: nel 2024, proprio in semifinale, Sinner si impose per 6-1 6-2 6-7 (6) 6-3. In quell’occasione il serbo strappò per l’ultima volta un set all’azzurro, che ha vinto gli ultimi 9 giocati: al quarto di quel match si aggiungono i 2 della finale di Shanghai 2024 ed i 3 delle semifinali del Roland Garros e di Wimbledon 2025.

La sfida tra l’azzurro ed il serbo sarà la terza di giornata a partire dalle ore 2.00, e si giocherà in ogni caso non prima delle ore 9.30 italiane. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida tra Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic, valida per la seconda semifinale degli Australian Open 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!